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В НАТО изучают "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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18:46 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/nato-1978391550.html
В НАТО изучают "план победы" Зеленского
В НАТО изучают "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
В НАТО изучают "план победы" Зеленского
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, но при этом он не высказался за его РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:46
2024-10-16T18:46
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
марк рютте
владимир путин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, но при этом он не высказался за его безусловную поддержку, так как, по словам генсека, ряд вопросов еще предстоит разъяснить. "Это украинский план победы. Мы его приняли к сведению и будем обсуждать, много пунктов в этом списке нуждаются в уточнении союзниками, это будет проходить за закрытыми дверьми", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли альянс этот документ. Он добавил, что на разные пункты этого плана могут быть различные точки зрения. "Это сильный сигнал Зеленского и его команды, подготовившей этот план, и продвигающей его… Но это не означает, что я могу сейчас заявить о полной поддержке всего плана, это достаточно сложно, так как там много вопросов, которые нужно разъяснить лучше. Могут быть и разные взгляды на разные аспекты этого плана", - добавил генсек альянса. По его словам, такой подход не означает, что НАТО не поддерживает Украину. Позже он добавил, что пока рано говорить о поддержке плана, в котором "много политических и военных аспектов". "Мы должны посмотреть, что мы сможем сделать, а что нет", - сказал Рютте. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Владимиром Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО
В НАТО изучают "план победы" Зеленского

Генсек НАТО Рютте заявил, что в альянсе изучают "план победы" Зеленского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, но при этом он не высказался за его безусловную поддержку, так как, по словам генсека, ряд вопросов еще предстоит разъяснить.
"Это украинский план победы. Мы его приняли к сведению и будем обсуждать, много пунктов в этом списке нуждаются в уточнении союзниками, это будет проходить за закрытыми дверьми", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли альянс этот документ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
Он добавил, что на разные пункты этого плана могут быть различные точки зрения.
"Это сильный сигнал Зеленского и его команды, подготовившей этот план, и продвигающей его… Но это не означает, что я могу сейчас заявить о полной поддержке всего плана, это достаточно сложно, так как там много вопросов, которые нужно разъяснить лучше. Могут быть и разные взгляды на разные аспекты этого плана", - добавил генсек альянса.
По его словам, такой подход не означает, что НАТО не поддерживает Украину.
Позже он добавил, что пока рано говорить о поддержке плана, в котором "много политических и военных аспектов". "Мы должны посмотреть, что мы сможем сделать, а что нет", - сказал Рютте.
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27 июня, 14:20
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Владимиром Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов
Вчера, 16:01
 
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