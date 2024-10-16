Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине
Рютте: у НАТО нет подтверждений участия военных КНДР в конфликте на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМарк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран блока, которое пройдет 17-18 октября.
"Я не могу подтвердить эту информацию", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.
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При этом, по словам Рютте, НАТО располагает информацией о военной поддержке, которую Россия якобы получается от КНДР. "Мы решительно осуждаем углубление отношений между Россией и Северной Кореей в военной сфере", - добавил он.
Ранее об отсутствии подобных доказательств сообщал и источник в ЕС.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
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Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.