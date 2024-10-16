https://ria.ru/20241016/nato-1978386933.html

Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине

Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине

НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:17

2024-10-16T18:17

2024-10-16T18:51

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран блока, которое пройдет 17-18 октября. "Я не могу подтвердить эту информацию", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов. При этом, по словам Рютте, НАТО располагает информацией о военной поддержке, которую Россия якобы получается от КНДР. "Мы решительно осуждаем углубление отношений между Россией и Северной Кореей в военной сфере", - добавил он. Ранее об отсутствии подобных доказательств сообщал и источник в ЕС. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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