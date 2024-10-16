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Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 16.10.2024 (обновлено: 18:51 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nato-1978386933.html
Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине
Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине
НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:17
2024-10-16T18:51
в мире
россия
украина
южная корея
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран блока, которое пройдет 17-18 октября. "Я не могу подтвердить эту информацию", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов. При этом, по словам Рютте, НАТО располагает информацией о военной поддержке, которую Россия якобы получается от КНДР. "Мы решительно осуждаем углубление отношений между Россией и Северной Кореей в военной сфере", - добавил он. Ранее об отсутствии подобных доказательств сообщал и источник в ЕС. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241015/peskov-1978105072.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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в мире, россия, украина, южная корея, марк рютте, владимир путин, нато, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Южная Корея, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, ООН, Специальная военная операция на Украине
Рютте не смог подтвердить участие военных из КНДР в конфликте на Украине

Рютте: у НАТО нет подтверждений участия военных КНДР в конфликте на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. НАТО не может подтвердить направление военных КНДР для участия в конфликте на Украине, заявил генсек Марк Рютте на пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран блока, которое пройдет 17-18 октября.
"Я не могу подтвердить эту информацию", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР
15 октября, 12:25
При этом, по словам Рютте, НАТО располагает информацией о военной поддержке, которую Россия якобы получается от КНДР. "Мы решительно осуждаем углубление отношений между Россией и Северной Кореей в военной сфере", - добавил он.
Ранее об отсутствии подобных доказательств сообщал и источник в ЕС.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что, по его мнению, Северная Корея якобы может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮжная КореяМарк РюттеВладимир ПутинНАТОЕвросоюзООН
 
 
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