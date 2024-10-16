https://ria.ru/20241016/nalog-1978245501.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине
Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:40
2024-10-16T02:40
2024-10-16T09:20
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО", — сказал собеседник агентства. ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Таким номером владеют физлица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей. Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто — бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У подозреваемого дома нашли схрон оружия. Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank (подорванное авто) поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html
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происшествия, авто, москва, украина
Происшествия, Авто, Москва, Украина
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине
Подозреваемый в подрыве авто в Москве мог быть украинским налогоплательщиком
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО", — сказал собеседник агентства.
ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Таким номером владеют физлица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.
Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто — бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У подозреваемого дома нашли схрон оружия.
Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank (подорванное авто) поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.