https://ria.ru/20241016/nalog-1978245501.html

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине

Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:40

2024-10-16T02:40

2024-10-16T09:20

происшествия

авто

москва

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, предварительно, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО", — сказал собеседник агентства. ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Таким номером владеют физлица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей. Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто — бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У подозреваемого дома нашли схрон оружия. Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank (подорванное авто) поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978090695.html

https://ria.ru/20241015/sk-1978088008.html

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, украина