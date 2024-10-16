https://ria.ru/20241016/nabatiya-1978402053.html

При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек

При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек - РИА Новости, 16.10.2024

При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек

При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:49

2024-10-16T19:49

2024-10-16T20:52

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава."По последним данным, в результате авиаударов Израиля по двум административным зданиям в центре Набатии погибли 16 человек, 52 жителя получили ранения", — говорится в заявлении.Очевидцы утром 16 октября сообщили РИА Новости о массированной бомбардировке нескольких кварталов Набатии. По данным телеканала Аль-Джадид, погибли в том числе мэр города Ахмад Кхейль и несколько сотрудников муниципалитета.В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целями ударов стала крупная сеть подземной инфраструктуры, в том числе жилые помещения и арсеналы с большим количеством оружия, которую в последние дни выявили военные. Эти туннели и шахты находились под жилыми домами в центре Набатии, их использовало спецподразделение "Радван" шиитского движения "Хезболла", подчеркнули в ЦАХАЛ.В армейской пресс-службе уточнили, что туннели были нужны для поддержки сил "Радван" в рамках плана "Хезболлы" по оккупации района Галилеи на севере Израиля. ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки различных районов страны. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в октябре 2023-го в поддержку ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, в мире