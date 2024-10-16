При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек
Число жертв при атаках ЦАХАЛ на Набатию выросло до 16, 52 человека пострадали
© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава.
"По последним данным, в результате авиаударов Израиля по двум административным зданиям в центре Набатии погибли 16 человек, 52 жителя получили ранения", — говорится в заявлении.
Очевидцы утром 16 октября сообщили РИА Новости о массированной бомбардировке нескольких кварталов Набатии. По данным телеканала Аль-Джадид, погибли в том числе мэр города Ахмад Кхейль и несколько сотрудников муниципалитета.
В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целями ударов стала крупная сеть подземной инфраструктуры, в том числе жилые помещения и арсеналы с большим количеством оружия, которую в последние дни выявили военные. Эти туннели и шахты находились под жилыми домами в центре Набатии, их использовало спецподразделение "Радван" шиитского движения "Хезболла", подчеркнули в ЦАХАЛ.
В армейской пресс-службе уточнили, что туннели были нужны для поддержки сил "Радван" в рамках плана "Хезболлы" по оккупации района Галилеи на севере Израиля.
ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки различных районов страны. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в октябре 2023-го в поддержку ХАМАС.
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