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При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек - РИА Новости, 16.10.2024
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19:49 16.10.2024 (обновлено: 20:52 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nabatiya-1978402053.html
При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек
При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек - РИА Новости, 16.10.2024
При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек
При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:49
2024-10-16T20:52
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава."По последним данным, в результате авиаударов Израиля по двум административным зданиям в центре Набатии погибли 16 человек, 52 жителя получили ранения", — говорится в заявлении.Очевидцы утром 16 октября сообщили РИА Новости о массированной бомбардировке нескольких кварталов Набатии. По данным телеканала Аль-Джадид, погибли в том числе мэр города Ахмад Кхейль и несколько сотрудников муниципалитета.В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целями ударов стала крупная сеть подземной инфраструктуры, в том числе жилые помещения и арсеналы с большим количеством оружия, которую в последние дни выявили военные. Эти туннели и шахты находились под жилыми домами в центре Набатии, их использовало спецподразделение "Радван" шиитского движения "Хезболла", подчеркнули в ЦАХАЛ.В армейской пресс-службе уточнили, что туннели были нужны для поддержки сил "Радван" в рамках плана "Хезболлы" по оккупации района Галилеи на севере Израиля. ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки различных районов страны. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в октябре 2023-го в поддержку ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, В мире
При израильских бомбардировках города на юге Ливана погибли 16 человек

Число жертв при атаках ЦАХАЛ на Набатию выросло до 16, 52 человека пострадали

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. При израильских бомбардировках города Набатия на юге Ливана погибли 16 человек, сообщил центр экстренных ситуаций ливанского Минздрава.
"По последним данным, в результате авиаударов Израиля по двум административным зданиям в центре Набатии погибли 16 человек, 52 жителя получили ранения", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Очевидцы утром 16 октября сообщили РИА Новости о массированной бомбардировке нескольких кварталов Набатии. По данным телеканала Аль-Джадид, погибли в том числе мэр города Ахмад Кхейль и несколько сотрудников муниципалитета.
В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что целями ударов стала крупная сеть подземной инфраструктуры, в том числе жилые помещения и арсеналы с большим количеством оружия, которую в последние дни выявили военные. Эти туннели и шахты находились под жилыми домами в центре Набатии, их использовало спецподразделение "Радван" шиитского движения "Хезболла", подчеркнули в ЦАХАЛ.
В армейской пресс-службе уточнили, что туннели были нужны для поддержки сил "Радван" в рамках плана "Хезболлы" по оккупации района Галилеи на севере Израиля.
ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки различных районов страны. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в октябре 2023-го в поддержку ХАМАС.
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