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Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа - РИА Новости, 16.10.2024
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18:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/murashko-1978387683.html
Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа
Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа - РИА Новости, 16.10.2024
Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа
Вакцина от гриппа поставляется своевременно, привито уже 45% от подлежащих вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:20
2024-10-16T18:20
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вакцина от гриппа поставляется своевременно, привито уже 45% от подлежащих вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что система здравоохранения готовится к зимнему сезону. "Для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость. Закуплен 71 миллион доз вакцины против гриппа, своевременно все поставляется в субъекты начиная с июля месяца. Активно идет вакцинация. Хочу отметить, что сегодня уже 39 миллионов человек прошли вакцинацию - это 45% от подлежащих", - сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа

Глава Минздрава Мурашко: вакцина от гриппа поставляется своевременно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вакцина от гриппа поставляется своевременно, привито уже 45% от подлежащих вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что система здравоохранения готовится к зимнему сезону.
"Для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость. Закуплен 71 миллион доз вакцины против гриппа, своевременно все поставляется в субъекты начиная с июля месяца. Активно идет вакцинация. Хочу отметить, что сегодня уже 39 миллионов человек прошли вакцинацию - это 45% от подлежащих", - сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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