https://ria.ru/20241016/moskva-1978365040.html

Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии

Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии - РИА Новости, 16.10.2024

Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии

Змея, которая была найдена в каршеринговом автомобиле на западе столицы, находится в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:01

2024-10-16T17:01

2024-10-16T17:01

хорошие новости

москва

сергей бурмистров

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Змея, которая была найдена в каршеринговом автомобиле на западе столицы, находится в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским. "Специалисты департамента оценили состояние маисового полоза. Змея имеет типичный окрас, длина составляет порядка 70 сантиметров, животное находится в нормальном состоянии", - рассказал Бурмистров. Эксперт подчеркнул, что спасателям пришлось разобрать часть салона машины, чтобы поймать животное. На данный момент змея находится у специалистов департамента на осмотре.

https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей бурмистров