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Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии - РИА Новости, 16.10.2024
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Хорошие новости
 
17:01 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/moskva-1978365040.html
Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии
Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии - РИА Новости, 16.10.2024
Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии
Змея, которая была найдена в каршеринговом автомобиле на западе столицы, находится в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:01
2024-10-16T17:01
хорошие новости
москва
сергей бурмистров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Змея, которая была найдена в каршеринговом автомобиле на западе столицы, находится в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским. "Специалисты департамента оценили состояние маисового полоза. Змея имеет типичный окрас, длина составляет порядка 70 сантиметров, животное находится в нормальном состоянии", - рассказал Бурмистров. Эксперт подчеркнул, что спасателям пришлось разобрать часть салона машины, чтобы поймать животное. На данный момент змея находится у специалистов департамента на осмотре.
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москва, сергей бурмистров
Хорошие новости, Москва, Сергей Бурмистров
Змея, найденная в машине в Москве, находится в нормальном состоянии

Эксперт Бурмистров: найденная в машине на западе Москвы змея в хорошем состоянии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМаисовый полоз
Маисовый полоз - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Маисовый полоз . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Змея, которая была найдена в каршеринговом автомобиле на западе столицы, находится в хорошем состоянии, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что столичные спасатели извлекли из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею и передали ее полицейским.
"Специалисты департамента оценили состояние маисового полоза. Змея имеет типичный окрас, длина составляет порядка 70 сантиметров, животное находится в нормальном состоянии", - рассказал Бурмистров.
Эксперт подчеркнул, что спасателям пришлось разобрать часть салона машины, чтобы поймать животное. На данный момент змея находится у специалистов департамента на осмотре.
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Хорошие новостиМоскваСергей Бурмистров
 
 
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