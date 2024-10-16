https://ria.ru/20241016/moskva-1978284658.html

Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе

Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе - РИА Новости, 16.10.2024

Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе

Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:06

2024-10-16T11:06

2024-10-16T14:43

происшествия

москва

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

одноклассники

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии", — сказал собеседник агентства. На странице задержанного в соцсети "Одноклассники" говорится, что он проходил службу в ВЧ 3214 — части в составе внутренних войск МВД Белоруссии. Накануне утром на Профсоюзной улице в Москве подорвался автомобиль. Пострадали три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, взрывное устройство сработало на капоте машины руководителя ООО "Шейкер Групп" Виктора Мишачева, владеющего бизнесом в сфере общепита. По словам представителя экстренных служб, мощность взрыва составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, это была граната.Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия — предпринимательская деятельность потерпевшего. Поздно вечером задержали подозреваемого — бизнес-партнера пострадавшего предпринимателя. У него дома нашли схрон c оружием.

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москва

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Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы 2024-10-16T11:06 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), одноклассники