https://ria.ru/20241016/moskva-1978284658.html
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе
Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:06
2024-10-16T11:06
2024-10-16T14:43
происшествия
москва
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
одноклассники
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии", — сказал собеседник агентства. На странице задержанного в соцсети "Одноклассники" говорится, что он проходил службу в ВЧ 3214 — части в составе внутренних войск МВД Белоруссии. Накануне утром на Профсоюзной улице в Москве подорвался автомобиль. Пострадали три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, взрывное устройство сработало на капоте машины руководителя ООО "Шейкер Групп" Виктора Мишачева, владеющего бизнесом в сфере общепита. По словам представителя экстренных служб, мощность взрыва составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, это была граната.Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия — предпринимательская деятельность потерпевшего. Поздно вечером задержали подозреваемого — бизнес-партнера пострадавшего предпринимателя. У него дома нашли схрон c оружием.
https://ria.ru/20241016/podryv-1978294614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
2024-10-16T11:06
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PT0M13S
РИА Новости
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происшествия, москва, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), одноклассники
Происшествия, Москва, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ), Одноклассники
Подозреваемый в подрыве машины в Москве служил в белорусском спецназе
Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы служил в спецназе Белоруссии
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы служил в белорусском спецназе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Со слов задержанного, он служил в спецназе Белоруссии", — сказал собеседник агентства.
На странице задержанного в соцсети "Одноклассники
" говорится, что он проходил службу в ВЧ 3214 — части в составе внутренних войск МВД Белоруссии
.
Накануне утром на Профсоюзной улице в Москве подорвался автомобиль. Пострадали три человека, в том числе ребенок.
По предварительным данным, взрывное устройство сработало на капоте машины руководителя ООО "Шейкер Групп" Виктора Мишачева, владеющего бизнесом в сфере общепита. По словам представителя экстренных служб, мощность взрыва составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Предположительно, это была граната.
Столичный СК
возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия — предпринимательская деятельность потерпевшего. Поздно вечером задержали подозреваемого — бизнес-партнера пострадавшего предпринимателя. У него дома нашли схрон c оружием.