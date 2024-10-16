https://ria.ru/20241016/moskva-1978240084.html

Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего

Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего - РИА Новости, 16.10.2024

Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего

Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:33

2024-10-16T00:33

2024-10-16T02:18

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека. "Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978237815.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)