https://ria.ru/20241016/moskva-1978240084.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего
Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:33
2024-10-16T00:33
2024-10-16T02:18
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека. "Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего
СК: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может быть бизнес-партнером