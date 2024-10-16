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Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего - РИА Новости, 16.10.2024
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00:33 16.10.2024 (обновлено: 02:18 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/moskva-1978240084.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего - РИА Новости, 16.10.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего
Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:33
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происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК. Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека. "Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в подрыве автомобиля может быть бизнес-партнером потерпевшего

СК: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может быть бизнес-партнером

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы, по предварительным данным, является бизнес-партнером потерпевшего, сообщил столичный СК.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в попытке убийства на юго-западе Москвы, где был подорван автомобиль и пострадали три человека.
"Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
Вчера, 23:38
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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