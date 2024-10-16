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Изъятые в Соловецком монастыре музейные предметы планируется вернуть - РИА Новости, 16.10.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
17:56 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/monastryr-1978382195.html
Изъятые в Соловецком монастыре музейные предметы планируется вернуть
Изъятые в Соловецком монастыре музейные предметы планируется вернуть - РИА Новости, 16.10.2024
Изъятые в Соловецком монастыре музейные предметы планируется вернуть
Возвращение музейных предметов, изъятых в разные годы в Соловецком монастыре, ход восстановительных работ, создание социальной структуры на архипелаге и другие... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:56
2024-10-16T17:56
архангельская область
соловки
архангельская область
россия
дмитрий чернышенко
александр цыбульский
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт – РИА Новости. Возвращение музейных предметов, изъятых в разные годы в Соловецком монастыре, ход восстановительных работ, создание социальной структуры на архипелаге и другие вопросы обсудили участники попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Подготовку к 600-летию основания на Соловках первого монашеского поселения обсудили участники заседания попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага под совместным председательством святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Его святейшество рассказал, что по инициативе Церкви министерством культуры проводится работа по созданию каталога музейный предметов, изъятых из Соловецкого монастыря во время гонений на Церковь. "В настоящее время выявлено около 20 музеев и архивов, имеющих в своих коллекциях такие предметы. Нужно проработать вопрос поэтапного возвращения в монастырь этих святынь. Обитель должна вернуть утерянное, а Соловки - восхищать не только своим внешним видом, но и соприкосновением с теми произведениями искусства, которые когда-то были увезены", - сказал предстоятель Церкви, слова которого приводятся в сообщении. Святейший владыка добавил, Минприроды РФ во взаимодействии с Церковью прорабатывает вопрос создания особо охраняемой природной территории в границах Соловецкого архипелага. Его святейшество добавил, что благодаря поддержке правительства на строительство инфраструктурных объектов и реконструкцию в монастырском комплексе на Соловках предусмотрено федеральное финансирование, а также отметил, что все работы должны быть завершены строго до празднования юбилейной даты в 2029 году. По словам Чернышенко, на сегодняшний день практически все ключевые работы идут под контролем и в контуре графика. Председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц отметил, что работы активно ведутся как на инфраструктурных объектах, так и в монастырском комплексе. О работе, которая проводится со стороны Архангельской области, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Он отметил, что в первую очередь приводится в соответствие социальная инфраструктура на архипелаге. Среди важнейших объектов – строительство здания участковой больницы и стационара в посёлке Соловецкий, работы проводятся за счет средств консолидированного бюджета. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Второй объект - завершение реализации самого крупного на Соловках инфраструктурного проекта - реконструкции аэропортового комплекса. "Аэропорт Соловки получил сертификат соответствия. Следующая важная задача - ремонт существующего здания терминала. На период капитального ремонта аэровокзала будет установлено модульное здание для пассажиров и сотрудников аэропорта", - сказал Цыбульский. Кроме того, в этом году, как отметил губернатор, решен вопрос с отсутствием качественной мобильной связи. Совместно с оператором связи в поселке построено антенно-мачтовое сооружение высотой 40 метров, организован магистральный радиорелейный канал связи на участке поселок Ламбино – "Кирпичный завод" в Соловецком. Глава региона добавил, что в этом году с целью создания условий для развития паломничества и туризма создана дирекция по развитию Соловецкого архипелага. Во взаимодействии с наместником монастыря владыкой Порфирием и Соловецким музеем-заповедником дорабатывается стратегия паломничества и туризма на архипелаге.
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соловки, архангельская область, россия, дмитрий чернышенко, александр цыбульский, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Архангельская область, Соловки, Архангельская область, Россия, Дмитрий Чернышенко, Александр Цыбульский, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)

Изъятые в Соловецком монастыре музейные предметы планируется вернуть

© Фото : предоставлено телеканалом "Моя Планета"Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : предоставлено телеканалом "Моя Планета"
Соловецкий монастырь
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт – РИА Новости. Возвращение музейных предметов, изъятых в разные годы в Соловецком монастыре, ход восстановительных работ, создание социальной структуры на архипелаге и другие вопросы обсудили участники попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Подготовку к 600-летию основания на Соловках первого монашеского поселения обсудили участники заседания попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага под совместным председательством святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
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Его святейшество рассказал, что по инициативе Церкви министерством культуры проводится работа по созданию каталога музейный предметов, изъятых из Соловецкого монастыря во время гонений на Церковь.
"В настоящее время выявлено около 20 музеев и архивов, имеющих в своих коллекциях такие предметы. Нужно проработать вопрос поэтапного возвращения в монастырь этих святынь. Обитель должна вернуть утерянное, а Соловки - восхищать не только своим внешним видом, но и соприкосновением с теми произведениями искусства, которые когда-то были увезены", - сказал предстоятель Церкви, слова которого приводятся в сообщении. Святейший владыка добавил, Минприроды РФ во взаимодействии с Церковью прорабатывает вопрос создания особо охраняемой природной территории в границах Соловецкого архипелага.
Его святейшество добавил, что благодаря поддержке правительства на строительство инфраструктурных объектов и реконструкцию в монастырском комплексе на Соловках предусмотрено федеральное финансирование, а также отметил, что все работы должны быть завершены строго до празднования юбилейной даты в 2029 году.
По словам Чернышенко, на сегодняшний день практически все ключевые работы идут под контролем и в контуре графика. Председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц отметил, что работы активно ведутся как на инфраструктурных объектах, так и в монастырском комплексе.
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О работе, которая проводится со стороны Архангельской области, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Он отметил, что в первую очередь приводится в соответствие социальная инфраструктура на архипелаге. Среди важнейших объектов – строительство здания участковой больницы и стационара в посёлке Соловецкий, работы проводятся за счет средств консолидированного бюджета. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Второй объект - завершение реализации самого крупного на Соловках инфраструктурного проекта - реконструкции аэропортового комплекса.
"Аэропорт Соловки получил сертификат соответствия. Следующая важная задача - ремонт существующего здания терминала. На период капитального ремонта аэровокзала будет установлено модульное здание для пассажиров и сотрудников аэропорта", - сказал Цыбульский.
Кроме того, в этом году, как отметил губернатор, решен вопрос с отсутствием качественной мобильной связи. Совместно с оператором связи в поселке построено антенно-мачтовое сооружение высотой 40 метров, организован магистральный радиорелейный канал связи на участке поселок Ламбино – "Кирпичный завод" в Соловецком.
Глава региона добавил, что в этом году с целью создания условий для развития паломничества и туризма создана дирекция по развитию Соловецкого архипелага. Во взаимодействии с наместником монастыря владыкой Порфирием и Соловецким музеем-заповедником дорабатывается стратегия паломничества и туризма на архипелаге.
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