https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html

Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике

Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике - РИА Новости, 16.10.2024

Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике

Граждане Молдавии, живущие в России, передали в посольство республики петицию, в которой, в частности, потребовали признать незаконными предстоящие... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:41

2024-10-16T16:41

2024-10-16T17:52

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Молдавии, живущие в России, передали в посольство республики петицию, в которой, в частности, потребовали признать незаконными предстоящие президентские выборы и референдум о евроинтеграции, сообщили РИА Новости представители диаспоры. Документ, который есть в распоряжении агентства, подписали более двух тысяч человек, он адресован председателю ЦИК Молдавии Анжелике Караман и послу в России Лилиану Дарию. Среди изложенных в петиции требований — призыв к Конституционному суду проверить действия президента Майи Санду. "Подать запрос в Конституционный суд Республики Молдова о конституционности действий президента Молдовы госпожи Санду в отношении ЦИК и МИД. <…> Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова", — говорится в обращении. Авторы также выразили недовольство тем, что в России открылось всего пять избирательных участков для восьми тысяч зарегистрировавшихся для голосования человек. "Мы, граждане Молдовы, живущие в России, не можем летать прямыми рейсами в Молдову (перелеты стали в три раза дороже), нам очень трудно переводить деньги своим родственникам, живущим в Молдове, нам не нравится, что при въезде в страну к нам часто относятся как к прокаженным", — говорится в документе.Представители диаспоры добавили, что петицию с приложенными к ней подписями на 95 листах удалось передать в молдавское посольство. Там ее приняли, но не уточнили возможные сроки рассмотрения. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Молдавский ЦИК настаивал на открытии в России пяти избирательных участков: двух — в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле, но МИД настоял на том, чтобы открыть только два (в Москве), объяснив это соображениями безопасности. Причем, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, для голосования на российской территории Кишинев выделил только десять тысяч бюллетеней, хотя в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии.На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов: действующая глава государства Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.На референдум выносится один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идею референдума резко критиковали оппозиция и общественники. Так, лидер блока "Победа" Илан Шор, бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум проводится не для того, чтобы отразить стремления народа, а чтобы усилить позиции действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241016/zaharova-1978272250.html

https://ria.ru/20241016/zaharova-1978270368.html

https://ria.ru/20241016/moldavija-1978297892.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, мария захарова, ион кику, евросоюз, наша партия