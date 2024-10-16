https://ria.ru/20241016/moiseev--1978370841.html
Обвиняемый по делу генерала Попова бизнесмен признал вину в суде
Обвиняемый по делу генерала Попова бизнесмен признал вину в суде - РИА Новости, 16.10.2024
Обвиняемый по делу генерала Попова бизнесмен признал вину в суде
Бизнесмен Сергей Моисеев в суде признал вину в полном объёме по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого является бывший командующий 58-й армией ВС РФ... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:09
2024-10-16T17:09
2024-10-16T17:09
следственный комитет россии (ск рф)
иван попов (генерал)
сергей моисеев
запорожская область
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ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Моисеев в суде признал вину в полном объёме по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого является бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов, передаёт корреспондент РИА Новости. "Да, признаю", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос судьи, полностью ли он признаёт вину по существу предъявленного обвинения. Попов, которому предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге, вину не признает. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
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следственный комитет россии (ск рф), иван попов (генерал), сергей моисеев, запорожская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Иван Попов (генерал), Сергей Моисеев, Запорожская область, Происшествия
Обвиняемый по делу генерала Попова бизнесмен признал вину в суде
Обвиняемый по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину в суде