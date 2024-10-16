https://ria.ru/20241016/mkkk-1978250996.html

МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области

МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024

МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области

Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:26

2024-10-16T04:26

2024-10-16T04:26

курская область

россия

брянская область

татьяна москалькова

владимир путин

валерий герасимов

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям, сообщили РИА новости в российском офисе организации. Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы. "МККК находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой и ее офисом по ряду актуальных гуманитарных вопросов, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям", - заявили в российском офисе МККК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html

https://ria.ru/20241015/poteri-1978079227.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины