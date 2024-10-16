Рейтинг@Mail.ru
МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mkkk-1978250996.html
МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области
МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области
Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:26
2024-10-16T04:26
курская область
россия
брянская область
татьяна москалькова
владимир путин
валерий герасимов
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974261185_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e63522cd4c7f053f4428370c4384ba12.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям, сообщили РИА новости в российском офисе организации. Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы. "МККК находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой и ее офисом по ряду актуальных гуманитарных вопросов, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям", - заявили в российском офисе МККК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html
https://ria.ru/20241015/poteri-1978079227.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974261185_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_bc824ac95ec75bcb1e176ab33b900b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области

МККК находится в контакте с Москальковой по ситуации в Курской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям, сообщили РИА новости в российском офисе организации.
Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области
Вчера, 02:02
"МККК находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой и ее офисом по ряду актуальных гуманитарных вопросов, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям", - заявили в российском офисе МККК.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 10:22
 
Курская областьРоссияБрянская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВалерий ГерасимовМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала