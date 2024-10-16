МККК контактирует с Москальковой по ситуации в Курской области
МККК находится в контакте с Москальковой по ситуации в Курской области
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям, сообщили РИА новости в российском офисе организации.
Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что пытается прояснить судьбу насильно вывезенных жителей Курской области, которых посещали представители Международного комитета Красного Креста, задействованы все каналы.
"МККК находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой и ее офисом по ряду актуальных гуманитарных вопросов, в том числе по ситуации в Курской области и ее гуманитарным последствиям", - заявили в российском офисе МККК.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.