https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348944.html
Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык
Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:28
2024-10-16T15:28
2024-10-16T15:28
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ИСЛАМАБАД,16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с синхронным переводом и поблагодарил коллегу за теплый прием на обоих языках. "Спасибо большое, уважаемый господин Шариф, это мой первый визит в качестве председателя правительства в дружественный Пакистан. Хотел бы поблагодарить вас и всех пакистанских друзей за теплый прием, который вы оказали российской делегации, которая принимает участие в заседании совета глав правительств ШОС", - сказал Мишустин. В ходе беседы были обнаружены технические проблемы с переводом, тогда Мишустин перешел на английский язык и повторил свои приветственные слова премьер-министру Пакистана. Технические проблемы были оперативно устранены, и российский премьер продолжил говорить на русском языке, передав руководству Пакистана слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html
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Трудности перевода: Мишустин перешел на английский на встрече с премьером Пакистана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с синхронным переводом и поблагодарил коллегу за теплый прием на обоих языках.
2024-10-16T15:28
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, пакистан, россия, михаил мишустин, владимир путин, шос
В мире, Пакистан, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ШОС
Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык
Мишустин на встрече с Шарифом перешел на английский из-за проблем с переводом