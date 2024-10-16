https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348944.html

Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык

Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин на встрече с премьером Пакистана перешел на английский язык

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:28

2024-10-16T15:28

2024-10-16T15:28

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ИСЛАМАБАД,16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с синхронным переводом и поблагодарил коллегу за теплый прием на обоих языках. "Спасибо большое, уважаемый господин Шариф, это мой первый визит в качестве председателя правительства в дружественный Пакистан. Хотел бы поблагодарить вас и всех пакистанских друзей за теплый прием, который вы оказали российской делегации, которая принимает участие в заседании совета глав правительств ШОС", - сказал Мишустин. В ходе беседы были обнаружены технические проблемы с переводом, тогда Мишустин перешел на английский язык и повторил свои приветственные слова премьер-министру Пакистана. Технические проблемы были оперативно устранены, и российский премьер продолжил говорить на русском языке, передав руководству Пакистана слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html

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Трудности перевода: Мишустин перешел на английский на встрече с премьером Пакистана Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перешел на английский язык из-за технических проблем с синхронным переводом и поблагодарил коллегу за теплый прием на обоих языках. 2024-10-16T15:28 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, россия, михаил мишустин, владимир путин, шос