Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348156.html
Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией
Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией
Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:17
2024-10-16T15:17
россия
монголия
улан-батор
михаил мишустин
владимир путин
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972578_0:0:2336:1314_1920x0_80_0_0_866f457558d262f227bfb4e27cacda16.jpg
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Российская сторона уделяет большое внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Монголией. В частности, у нас с января по август объем наших торговых отношений вырос на 21%", - сказал российский премьер. Он подчеркнул, что Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского правительства. Он напомнил, что 3 сентября президента РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в битве на Халкин-Голе. "Это еще раз подтвердило заинтересованность наших народов в продолжении многопланового сотрудничества", - отметил Мишустин. Глава российского правительства обратил внимание на активную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Здесь много проектов. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере", - перечислил Мишустин. Он добавил, что контактам в гуманитарной сфере, образованию и обучению уделяется особое внимание. По его словам, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Мишустин обратил внимание на то, что среди членов монгольской делегации есть сотрудники, которые прекрасно говорят по-русски, знают культуру и историю России. "Народы России и Монголии объединяют наши культурные и гуманитарные связи. Абсолютно уверен, что при дальнейшем взаимодействии мы найдем очень много новых идей, проектов в самых разных областях", - обратился глава российского кабмина к своему визави. Мишустин также попросил премьера Монголии передать искренние и добрые пожелания президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху от президента РФ Владимира Путина и от себя лично.
https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978274774.html
https://ria.ru/20241016/kitay-1978292491.html
россия
монголия
улан-батор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977972578_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_05a2136519b61a3055545c5c2fae9f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монголия, улан-батор, михаил мишустин, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
Россия, Монголия, Улан-Батор, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией

Мишустин: объем торговли РФ и Монголии вырос на 21 процент за восемь месяцев

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Российская сторона уделяет большое внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Монголией. В частности, у нас с января по август объем наших торговых отношений вырос на 21%", - сказал российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран
Вчера, 10:36
Он подчеркнул, что Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского правительства.
Он напомнил, что 3 сентября президента РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в битве на Халкин-Голе.
"Это еще раз подтвердило заинтересованность наших народов в продолжении многопланового сотрудничества", - отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Авторы антироссийских санкций не добьются своих целей, заявил Мишустин
Вчера, 10:08
Глава российского правительства обратил внимание на активную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Здесь много проектов. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере", - перечислил Мишустин.
Он добавил, что контактам в гуманитарной сфере, образованию и обучению уделяется особое внимание. По его словам, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Мишустин обратил внимание на то, что среди членов монгольской делегации есть сотрудники, которые прекрасно говорят по-русски, знают культуру и историю России.
"Народы России и Монголии объединяют наши культурные и гуманитарные связи. Абсолютно уверен, что при дальнейшем взаимодействии мы найдем очень много новых идей, проектов в самых разных областях", - обратился глава российского кабмина к своему визави.
Мишустин также попросил премьера Монголии передать искренние и добрые пожелания президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху от президента РФ Владимира Путина и от себя лично.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Вместе смотрим в будущее". Мишустин рассказал о значении партнерства с КНР
Вчера, 11:26
 
РоссияМонголияУлан-БаторМихаил МишустинВладимир ПутинЛувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала