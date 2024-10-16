https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348156.html

Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией

Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин заявил о росте взаимной торговли с Монголией

Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:17

2024-10-16T15:17

2024-10-16T15:17

россия

монголия

улан-батор

михаил мишустин

владимир путин

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Монголии за восемь месяцев вырос на 21%, расширению торгового взаимодействия страны уделяют особое внимание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Российская сторона уделяет большое внимание расширению торгово-экономического сотрудничества с Монголией. В частности, у нас с января по август объем наших торговых отношений вырос на 21%", - сказал российский премьер. Он подчеркнул, что Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского правительства. Он напомнил, что 3 сентября президента РФ Владимир Путин посетил Улан-Батор и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в битве на Халкин-Голе. "Это еще раз подтвердило заинтересованность наших народов в продолжении многопланового сотрудничества", - отметил Мишустин. Глава российского правительства обратил внимание на активную работу двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Здесь много проектов. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере", - перечислил Мишустин. Он добавил, что контактам в гуманитарной сфере, образованию и обучению уделяется особое внимание. По его словам, более 70 тысяч монгольских граждан закончили российские университеты. Мишустин обратил внимание на то, что среди членов монгольской делегации есть сотрудники, которые прекрасно говорят по-русски, знают культуру и историю России. "Народы России и Монголии объединяют наши культурные и гуманитарные связи. Абсолютно уверен, что при дальнейшем взаимодействии мы найдем очень много новых идей, проектов в самых разных областях", - обратился глава российского кабмина к своему визави. Мишустин также попросил премьера Монголии передать искренние и добрые пожелания президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху от президента РФ Владимира Путина и от себя лично.

https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html

https://ria.ru/20241016/mishustin-1978274774.html

https://ria.ru/20241016/kitay-1978292491.html

россия

монголия

улан-батор

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россия, монголия, улан-батор, михаил мишустин, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ