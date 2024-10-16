https://ria.ru/20241016/minzdrav-1978299814.html

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава грозит восемь лет заключения

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава грозит восемь лет заключения - РИА Новости, 16.10.2024

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава грозит восемь лет заключения

Прокурор попросил приговорить бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, к восьми годам заключения, передает... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:03

2024-10-16T15:23

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

владимир якушев

россия

сергей васильев

московский научно-практический центр наркологии

евгений брюн

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Прокурор попросил приговорить бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве, к восьми годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из Кузьминского суда Москвы."Окончательно назначить Брюну наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом один миллион рублей", — сказал прокурор, выступая в прениях сторон.Заседание началось с задержкой на час, еще больше журналистам испортили настроение работники суда, запретившие им принести в зал стулья, хотя свободное место было, — представителям СМИ пришлось буквально ютиться по несколько человек на одном кресле.Представитель потерпевшей стороны заявил, что один из подсудимых, Владимир Якушев, перевел девять миллионов рублей в Московский научно-практический центр наркологии, однако деньги зависли на расчетном счете, с которого организация не может их зачесть в счет погашения ущерба.Кроме того, прокуратура в интересах департамента здравоохранения Москвы заявила гражданский иск на 44 миллиона 767 тысяч 509 рублей 15 копеек, которые просила взыскать с фигурантов солидарно.Помимо Брюна, на скамье подсудимых — бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров и глава его отдела торгов Людмила Еременкина, а также гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев. Четверо фигурантов находятся под домашним арестом, Васильев — под запретом определенных действий.Всех их обвиняют в хищении средств столичного депздрава на 138 миллионов рублей. Следствие считает, что при поставках в Московский научно-практический центр наркологии сильно завышались цены на закупаемые тест-контейнеры для анализов на наркотики.В ходе следствия у Брюна арестовали квартиру в Таганском районе, а у других — некоторое имущество.Все подсудимые вину не признают. Защита не раз просила смягчить Брюну меру пресечения или разрешить ему часовые прогулки , учитывая обширный список заболеваний, но суд отказывал.

https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html

https://ria.ru/20241008/tambiev-1976941969.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, владимир якушев, россия, сергей васильев, московский научно-практический центр наркологии, евгений брюн