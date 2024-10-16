https://ria.ru/20241016/minzdrav-1978295531.html

Производители стратегически значимых лекарств могут получить господдержку

Производители стратегически значимых лекарств могут получить господдержку - РИА Новости, 16.10.2024

Производители стратегически значимых лекарств могут получить господдержку

Минздрав планирует закрепить в законе понятие "перечень стратегически значимых лекарственных средств" и обеспечение их производителей мерами поддержки, следует... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:41

2024-10-16T11:41

2024-10-16T12:01

общество

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минздрав планирует закрепить в законе понятие "перечень стратегически значимых лекарственных средств" и обеспечение их производителей мерами поддержки, следует из проекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Перечень стратегически значимых лекарственных средств — это перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, формируемый из числа лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, производство которых должно быть обеспечено в Российской Федерации на всех стадиях технологического процесса", — говорится в проекте.Как отмечается в пояснительной записке, утверждение перечня поможет совершенствованию развития здравоохранения и обеспечению населения необходимыми препаратами. Законопроект благоприятно отразится на предпринимателях, поскольку предполагает стабильное востребованное производство лекарств, подчеркивают авторы документа.Кроме того, законопроект предусматривает обеспечение производителей лекарств, включенных в перечень, мерами поддержки, которые будет определять Минпромторг.

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977698648.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)