https://ria.ru/20241016/minoborony-1978255483.html

В деле о поставке бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант

В деле о поставке бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант - РИА Новости, 16.10.2024

В деле о поставке бронежилетов для Минобороны появился новый фигурант

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:30

2024-10-16T05:30

2024-10-16T05:56

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

взяточничество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В одно производство с уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в отношении Антоновой В.П. и Есипова А.С., по части 5 статьи 291 УК РФ, в отношении Астапенко В.Ф., Портянникова В.В., Илькевича В.Н., Ермакова А.Ю. и Семенихина С.Н. по части 4 статьи 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России", — сказано в документах. Согласно судебным данным, Илькевичу инкриминируют посредничество во взяточничестве. Генеральному директору ООО ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой, помимо статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). При этом еще один фигурант дела Михаил Кальченко, согласно документам, обвиняется только в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20241004/arest-1976287547.html

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происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), взяточничество