https://ria.ru/20241016/mina-1978350229.html
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина - РИА Новости, 16.10.2024
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:27
2024-10-16T15:27
2024-10-16T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978349695_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a2f12ffadb67a1d436d0a9d57b8583a.jpg
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял её с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Ранее губернатор предупреждал жителей Белгородского района о разбросанных беспилотниками ВСУ минах "лепесток". По его словам, за последние дни военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида.
https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html
шебекино
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978349695_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71dbd2da47e749246697f45b3836cb00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина
Гладков: при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино пострадал мужчина