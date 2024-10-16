https://ria.ru/20241016/mina-1978350229.html

В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина

В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина - РИА Новости, 16.10.2024

В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина

Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:27

2024-10-16T15:27

2024-10-16T15:27

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял её с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Ранее губернатор предупреждал жителей Белгородского района о разбросанных беспилотниками ВСУ минах "лепесток". По его словам, за последние дни военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида.

https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков