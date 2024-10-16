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В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mina-1978350229.html
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина - РИА Новости, 16.10.2024
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:27
2024-10-16T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял её с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении. Ранее губернатор предупреждал жителей Белгородского района о разбросанных беспилотниками ВСУ минах "лепесток". По его словам, за последние дни военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида.
https://ria.ru/20241015/miny-1978178527.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при взрыве мины пострадал мужчина

Гладков: при взрыве мины "колокольчик" в Шебекино пострадал мужчина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМина "колокольчик" в Шебекино, от которой пострадал мужчина
Мина колокольчик в Шебекино, от которой пострадал мужчина - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Мина "колокольчик" в Шебекино, от которой пострадал мужчина
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БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения лица, уха и руки в результате взрыва мины "колокольчик" в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино при взрыве мины "колокольчик" пострадал мужчина. Он поднял её с земли, решив, что это осколок, и попытался выбросить, но боеприпас разорвался в воздухе. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, уха и руки бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор предупреждал жителей Белгородского района о разбросанных беспилотниками ВСУ минах "лепесток". По его словам, за последние дни военные, сапёры и спасатели нашли более 30 мин такого вида.
Мина Лепесток в Белгородском районе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Гладков показал мины "Лепесток", разбросанные беспилотниками ВСУ
15 октября, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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