https://ria.ru/20241016/migratsiya-1978329193.html
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции - РИА Новости, 16.10.2024
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:54
2024-10-16T13:54
2024-10-16T13:54
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.Как отмечал ранее Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности."В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года. За 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, — до 1414", - сообщал председатель Госдумы.По его словам, за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 — это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам."За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан выросло на 14% — до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году", - подчеркивал Володин.
https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html
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госдума рф
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции
ГД приняла проект об отнесении незаконной миграции к особо тяжким преступлениям
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.
Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.
Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.
Как отмечал ранее Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
"В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года. За 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, — до 1414", - сообщал председатель Госдумы.
По его словам, за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 — это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам.
"За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан выросло на 14% — до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году", - подчеркивал Володин.