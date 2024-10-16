Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/migratsiya-1978329193.html
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции - РИА Новости, 16.10.2024
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:54
2024-10-16T13:54
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.Как отмечал ранее Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности."В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года. За 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, — до 1414", - сообщал председатель Госдумы.По его словам, за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 — это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам."За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан выросло на 14% — до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году", - подчеркивал Володин.
https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html
https://ria.ru/20241015/migrant-1978134603.html
https://ria.ru/20241007/moskva-1976812344.html
https://ria.ru/20241015/sk-1978197921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции

ГД приняла проект об отнесении незаконной миграции к особо тяжким преступлениям

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Флаг над зданием Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
15 октября, 13:38
Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 "Организация незаконной миграции" новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.
Также законопроектом вводятся новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции - совершение данного преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета.
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Омской области введут запрет на работу мигрантов в некоторых сферах
15 октября, 14:24
Также предусматриваются повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры квалифицированной и повышенной ответственности предлагается ввести за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а именно повышаются санкции и вводятся новые квалифицирующие признаки - совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.
Как отмечал ранее Володин, принятие инициатив будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Москве мужчину осудили за организацию незаконной миграции
7 октября, 16:47
"В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года. За 7 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в 2,8 раза возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, — до 1414", - сообщал председатель Госдумы.
По его словам, за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 — это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам.
"За 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан выросло на 14% — до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тысячи фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году", - подчеркивал Володин.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
СК рассказал о росте числа преступлений несовершеннолетних мигрантов
15 октября, 17:25
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала