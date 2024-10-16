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В МВД рассказали, к каким мигрантам будет применяться ограничение прав - РИА Новости, 16.10.2024
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15:53 16.10.2024 (обновлено: 16:15 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/migranty-1978352780.html
В МВД рассказали, к каким мигрантам будет применяться ограничение прав
В МВД рассказали, к каким мигрантам будет применяться ограничение прав - РИА Новости, 16.10.2024
В МВД рассказали, к каким мигрантам будет применяться ограничение прав
Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе высылка, применяются исключительно к мигрантам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в России, заявила РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:53
2024-10-16T16:15
ирина волк
россия
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе высылка, применяются исключительно к мигрантам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в России, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. Она отметила, что в медиапространстве публикации отдельных авторов представляют проводимую МВД России миграционную политику в негативном свете. "Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе включение в реестр контролируемых лиц и высылка, являются необходимыми правовыми последствиями нарушения норм российского законодательства и применяются исключительно к иностранным гражданам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в нашей стране", - сказала Волк. Она отметила, что подобные меры полностью соответствуют нормам международного права и никак не нарушают законных интересов легально находящихся в России иностранцев. Для законно находящихся в России иностранцев созданы понятные и несложные процедуры, большинство которых переведены в цифровой формат для удобства, подытожила Волк.
https://ria.ru/20241014/migranty-1978020161.html
https://ria.ru/20241001/volodin-1975835179.html
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ирина волк, россия, общество
Ирина Волк, Россия, Общество
В МВД рассказали, к каким мигрантам будет применяться ограничение прав

МВД: ограничение прав будет применяться к мигрантам, игнорирующим порядок въезда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе высылка, применяются исключительно к мигрантам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в России, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Она отметила, что в медиапространстве публикации отдельных авторов представляют проводимую МВД России миграционную политику в негативном свете.
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"Предусмотренные законом ограничения прав, в том числе включение в реестр контролируемых лиц и высылка, являются необходимыми правовыми последствиями нарушения норм российского законодательства и применяются исключительно к иностранным гражданам, игнорирующим порядок въезда и пребывания в нашей стране", - сказала Волк.
Она отметила, что подобные меры полностью соответствуют нормам международного права и никак не нарушают законных интересов легально находящихся в России иностранцев.
Для законно находящихся в России иностранцев созданы понятные и несложные процедуры, большинство которых переведены в цифровой формат для удобства, подытожила Волк.
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