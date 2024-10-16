https://ria.ru/20241016/migranty-1978332095.html

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с незаконной миграцией

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с незаконной миграцией - РИА Новости, 16.10.2024

Госдума приняла в I чтении проект о борьбе с незаконной миграцией

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:03

2024-10-16T14:03

2024-10-16T15:03

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям.Речь идет о тех случаях, когда этим занимается организованная группа, либо когда цель — совершение тяжких или особо тяжких преступлений. За это будет грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Также осужденному могут назначить штраф от трех до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до пяти лет и лишить права занимать определенные должности на срок до десяти лет.Также законопроект вводит новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции:Кроме того, предусматривается повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев и лиц без гражданства. Так, подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех фракций и депутаты. Проект поддержало правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.Как заявил Володин на пленарном заседании, Госдума создает внутри России правовую среду, которая должна отторгать незаконную миграцию."Если незаконный мигрант приезжает в страну, проникает, то он в случае любого правонарушения будет жестко наказан, причем по максимальной шкале. И это все должно вместе с ранее принятым решением, где серьезное наказание за организацию незаконной миграции, привести к ее уменьшению", — сказал спикер.Ранее он сообщал, что в 2023 году из 879 осужденных по статье об организации незаконной миграции реальные сроки получили только 166 человек. За фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев в 2023 году осудили 8307 человек, из которых 8224 — это граждане России, которые помогали нелегалам.

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, общество, россия, мигранты