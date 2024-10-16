https://ria.ru/20241016/mid-1978410576.html
МИД России назвал цель активности НАТО на Кавказе
МИД России назвал цель активности НАТО на Кавказе - РИА Новости, 16.10.2024
МИД России назвал цель активности НАТО на Кавказе
Активность НАТО на Южном Кавказе нацелена на превращение региона в арену противостояния с Россией, а затем извлечение собственной выгоды, заявила официальный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:55
2024-10-16T20:55
2024-10-16T20:55
мария захарова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Активность НАТО на Южном Кавказе нацелена на превращение региона в арену противостояния с Россией, а затем извлечение собственной выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Активность НАТОвцев, будь то азербайджанское направление, будь то армянское направление, сводится к одному - превратить Южный Кавказ в еще одну арену противостояния с Россией, столкнуть страны региона, а после этого... получить свою выгоду", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что РФ исходит из того, что решения в регионе должны приниматься "регионалами", без вмешательства извне.
https://ria.ru/20241016/zakharova-1978402700.html
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мария захарова, россия, нато, в мире
Мария Захарова, Россия, НАТО, В мире
МИД России назвал цель активности НАТО на Кавказе
МИД: цель НАТО на Кавказе — превратить регион в арену противостояния с РФ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Активность НАТО на Южном Кавказе нацелена на превращение региона в арену противостояния с Россией, а затем извлечение собственной выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Активность НАТОвцев, будь то азербайджанское направление, будь то армянское направление, сводится к одному - превратить Южный Кавказ в еще одну арену противостояния с Россией, столкнуть страны региона, а после этого... получить свою выгоду", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что РФ исходит из того, что решения в регионе должны приниматься "регионалами", без вмешательства извне.