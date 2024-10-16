https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html

В МИД прокомментировали "план победы" Зеленского

В МИД прокомментировали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

В МИД прокомментировали "план победы" Зеленского

Владимир Зеленский своим "планом победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении разрешения бить по российской... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:06

2024-10-16T16:06

2024-10-16T16:50

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своим "планом победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении разрешения бить по российской территории, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста", — сказала она.Дипломат отметила: один из пунктов плана — очередная истерика по поводу приглашения Украины в НАТО, что, с точки зрения Зеленского, должно стать свидетельством решимости и показать, как партнеры видят Украину в "архитектуре безопасности"."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе. <…> Партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан также в могиле", — объяснила Захарова.В следующем пункте говорится о точечных операциях в определенных местах, продолжила представитель МИД."Каким образом он хочет этого достичь? Это вообще смешно говорить: через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России", — отметила она.По мнению Захаровой, сам Зеленский, и те, кто писали ему эти речовки, прекрасно знали, к чему это может привести, поскольку Москва сделала соответствующие заявления по теме буквально неделю назад. Кроме того, добавила дипломат, план, по сути, нацелен на выколачивание денег."Это не "план победы" Зеленского, это "план беды" Украины и украинского народа. <…> Я думаю, что сегодня Зеленский окончательно доказал всем, что ненавидит украинцев до такой степени, которую можно охарактеризовать как украинофобия", — заключила представитель МИД.Сегодня Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.В июле президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия Киева на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. По его словам, Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.Глава государства подчеркивал также, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России и риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о плане Зеленского, отметил, что он фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241016/zelenskij-1978319001.html

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россия, украина, нато, владимир зеленский, мария захарова, москва, сергей лавров, страна.ua