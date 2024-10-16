https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html

Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО

Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО

Участникам СВО не обязательно становиться депутатами, им будет, куда приложить силы, в том числе в образовании, бизнесе, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:52

2024-10-16T20:52

2024-10-16T20:55

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Участникам СВО не обязательно становиться депутатами, им будет, куда приложить силы, в том числе в образовании, бизнесе, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Ну и в отношении того, чтобы и участники СВО, и вообще активные люди не связывали свою политическую активность только с депутатством, то это абсолютно точно. Дело в том, что здесь многие и наши товарищи, и в целом многие члены нашей партии являются депутатами. Но это отдельная работа, она кому-то нравится, кому то нет, неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная Дума. Это все-таки отдельная очень специфическая работа", - сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России" Он отметил, что для кого-то депутатская работа кажется очень интересной, а другим нужен другой "оперативный простор". "Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами - образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия