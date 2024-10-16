https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405723.html

Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО

Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО

После победы России в СВО повестка дня в стране сменится, перед ней появятся новые вызовы, и "Единой России" будет работать труднее, поэтому надо готовиться к... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:22

2024-10-16T20:22

2024-10-16T21:23

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дмитрий медведев

уинстон черчилль

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. После победы России в СВО повестка дня в стране сменится, перед ней появятся новые вызовы, и "Единой России" будет работать труднее, поэтому надо готовиться к тому, чтобы показать результат, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Повестка дня сменится. Будет работать партии труднее. И к этому надо готовиться. Будут другие вызовы. И здесь уже не прикроешься тем, что "выиграть надо, надо победить". Здесь все же будут требовать результат - прямо и сейчас", - сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России". Он пояснил, что любые военные действия - это период высшей консолидации общества для победы над врагом, и как только победа достигнута, меняется и повестка дня, и может произойти некий "отток симпатий". Председатель партии в этой связи вспомнил премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который "обиделся на избирателей" после того, как проиграл выборы в 1945 году. "Реально обиделся мужик. Что не помешало ему и дальше быть активным политическим деятелем и даже произнести Фултонскую речь", - добавил Медведев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html

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политика, россия, великобритания, дмитрий медведев, уинстон черчилль, единая россия