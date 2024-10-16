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Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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20:22 16.10.2024 (обновлено: 21:23 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405723.html
Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО
Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО
После победы России в СВО повестка дня в стране сменится, перед ней появятся новые вызовы, и "Единой России" будет работать труднее, поэтому надо готовиться к... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:22
2024-10-16T21:23
политика
россия
великобритания
дмитрий медведев
уинстон черчилль
единая россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. После победы России в СВО повестка дня в стране сменится, перед ней появятся новые вызовы, и "Единой России" будет работать труднее, поэтому надо готовиться к тому, чтобы показать результат, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Повестка дня сменится. Будет работать партии труднее. И к этому надо готовиться. Будут другие вызовы. И здесь уже не прикроешься тем, что "выиграть надо, надо победить". Здесь все же будут требовать результат - прямо и сейчас", - сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России". Он пояснил, что любые военные действия - это период высшей консолидации общества для победы над врагом, и как только победа достигнута, меняется и повестка дня, и может произойти некий "отток симпатий". Председатель партии в этой связи вспомнил премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который "обиделся на избирателей" после того, как проиграл выборы в 1945 году. "Реально обиделся мужик. Что не помешало ему и дальше быть активным политическим деятелем и даже произнести Фултонскую речь", - добавил Медведев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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политика, россия, великобритания, дмитрий медведев, уинстон черчилль, единая россия
Политика, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Уинстон Черчилль, Единая Россия
Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО

Медведев: после победы России в СВО будут новые вызовы для "Единой России"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. После победы России в СВО повестка дня в стране сменится, перед ней появятся новые вызовы, и "Единой России" будет работать труднее, поэтому надо готовиться к тому, чтобы показать результат, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Повестка дня сменится. Будет работать партии труднее. И к этому надо готовиться. Будут другие вызовы. И здесь уже не прикроешься тем, что "выиграть надо, надо победить". Здесь все же будут требовать результат - прямо и сейчас", - сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО
Вчера, 20:52
Он пояснил, что любые военные действия - это период высшей консолидации общества для победы над врагом, и как только победа достигнута, меняется и повестка дня, и может произойти некий "отток симпатий". Председатель партии в этой связи вспомнил премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который "обиделся на избирателей" после того, как проиграл выборы в 1945 году.
"Реально обиделся мужик. Что не помешало ему и дальше быть активным политическим деятелем и даже произнести Фултонскую речь", - добавил Медведев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев высказался о целях СВО
27 августа, 20:02
 
ПолитикаРоссияВеликобританияДмитрий МедведевУинстон ЧерчилльЕдиная Россия
 
 
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