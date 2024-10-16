https://ria.ru/20241016/medvedev-1978403163.html
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:07
2024-10-16T20:07
2024-10-16T20:53
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве и дадут сто очков вперед некоторым по знанию важнейших составляющих жизни. "Многие ребята, я, кстати, с ними встречался в период избирательной кампании, участники СВО ни в каком наставничестве не нуждаются. Они здесь всем присутствующим, в том числе я и себя имею ввиду, сто очков дадут вперед по знанию важнейших ключевых составляющих нашей весьма сложной жизни. Но это не значит, что они разбираются во всем. Это правда", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России". Он отметил, что фронт раскрывает в человеке невиданные качества, поэтому нет сомнений, что участники СВО - хорошие психологи и способны работать с людьми, что важно для любого депутата и руководителя. Медведев добавил, что наставничество возможно в том смысле, что не все могут знать досконально основы делопроизводства или то, как устроен нормотворческий процесс. "Но вообще я уверен, что они практически ко всему готовы", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev--1968843294.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Дмитрий Медведев: кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве и дадут сто очков вперед некоторым по знанию важнейших составляющих жизни.
"Многие ребята, я, кстати, с ними встречался в период избирательной кампании, участники СВО ни в каком наставничестве не нуждаются. Они здесь всем присутствующим, в том числе я и себя имею ввиду, сто очков дадут вперед по знанию важнейших ключевых составляющих нашей весьма сложной жизни. Но это не значит, что они разбираются во всем. Это правда", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
Он отметил, что фронт раскрывает в человеке невиданные качества, поэтому нет сомнений, что участники СВО - хорошие психологи и способны работать с людьми, что важно для любого депутата и руководителя. Медведев добавил, что наставничество возможно в том смысле, что не все могут знать досконально основы делопроизводства или то, как устроен нормотворческий процесс.
"Но вообще я уверен, что они практически ко всему готовы", - подчеркнул Медведев.