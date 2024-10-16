Рейтинг@Mail.ru
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 16.10.2024 (обновлено: 20:53 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978403163.html
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:07
2024-10-16T20:53
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978408970_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9056dc74cb2bb41234d508c765d52c23.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве и дадут сто очков вперед некоторым по знанию важнейших составляющих жизни. "Многие ребята, я, кстати, с ними встречался в период избирательной кампании, участники СВО ни в каком наставничестве не нуждаются. Они здесь всем присутствующим, в том числе я и себя имею ввиду, сто очков дадут вперед по знанию важнейших ключевых составляющих нашей весьма сложной жизни. Но это не значит, что они разбираются во всем. Это правда", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России". Он отметил, что фронт раскрывает в человеке невиданные качества, поэтому нет сомнений, что участники СВО - хорошие психологи и способны работать с людьми, что важно для любого депутата и руководителя. Медведев добавил, что наставничество возможно в том смысле, что не все могут знать досконально основы делопроизводства или то, как устроен нормотворческий процесс. "Но вообще я уверен, что они практически ко всему готовы", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240827/medvedev--1968843294.html
https://ria.ru/20240919/medvedev-1973709633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978408970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fbc3bd3ff93e34607c78680c347fd598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Кандидатам-участникам СВО не нужны наставники, заявил Медведев

Дмитрий Медведев: кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидаты-участники СВО не нуждаются ни в каком наставничестве и дадут сто очков вперед некоторым по знанию важнейших составляющих жизни.
"Многие ребята, я, кстати, с ними встречался в период избирательной кампании, участники СВО ни в каком наставничестве не нуждаются. Они здесь всем присутствующим, в том числе я и себя имею ввиду, сто очков дадут вперед по знанию важнейших ключевых составляющих нашей весьма сложной жизни. Но это не значит, что они разбираются во всем. Это правда", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев призвал участников СВО рассказывать о происходящем на фронте
27 августа, 20:16
Он отметил, что фронт раскрывает в человеке невиданные качества, поэтому нет сомнений, что участники СВО - хорошие психологи и способны работать с людьми, что важно для любого депутата и руководителя. Медведев добавил, что наставничество возможно в том смысле, что не все могут знать досконально основы делопроизводства или то, как устроен нормотворческий процесс.
"Но вообще я уверен, что они практически ко всему готовы", - подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Медведев назвал СВО тяжелейшим испытанием для России
19 сентября, 18:56
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала