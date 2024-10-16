https://ria.ru/20241016/medvedev-1978389313.html

Медведев назвал обман основой политической жизни на Украине

Медведев назвал обман основой политической жизни на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев назвал обман основой политической жизни на Украине

Тотальный обман был практикой политической жизни на Украине, поэтому жители Донбасса и Новороссии во многом разуверились в честности намерений руководителей... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:30

2024-10-16T18:30

2024-10-16T20:10

донбасс

украина

политика

новороссия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тотальный обман был практикой политической жизни на Украине, поэтому жители Донбасса и Новороссии во многом разуверились в честности намерений руководителей любых партий, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он в среду встретился с главами региональных исполкомов ЕР. Медведев назвал сложной работу представителей партии в новых регионах, пояснив, что речь идет даже не про близость фронта и связанные с этим риски."Там с людьми труднее работать. Люди, живущие там, в силу того, что происходило ранее, разуверились - в значительной мере, во всяком случае, - в честности политических намерений руководителей любых политических партий. Потому что был постоянный и тотальный обман, он был повседневной практикой политической жизни на Украине", - подчеркнул председатель ЕР.

https://ria.ru/20241013/medvedev-1977821422.html

донбасс

украина

новороссия

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донбасс, украина, политика, новороссия, дмитрий медведев, единая россия