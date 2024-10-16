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Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк
Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк - РИА Новости, 16.10.2024
Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк
Пожилого белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк, сообщила глава Росприроднадзора... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:33
2024-10-16T12:33
2024-10-16T16:18
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светлана радионова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пожилого белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале."Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк. Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника", — написала она. По словам Радионовой, медведь в последнее время жил в Казанском зооботсаде, пока в его родном Пермском зоопарке строили новый вольер. Глава ведомства отметила, что Терпей стареет и ему требуются особые условия содержания."Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани. Решили, что оптимальный вариант — перевезти хищника в Московский зоопарк. Именно здесь обеспечиваются специальные условия содержания возрастных животных", — сказала Радионова.Она добавила, что, по заключению ветеринаров, Терпей чувствует себя хорошо и уже обживается в новом вольере.Глава ведомства также поблагодарила за поддержку губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
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общество, здоровье - общество, пермь, москва, казань, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Пермь, Москва, Казань, Светлана Радионова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Хорошие новости
Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк
Пожилого белого медведя Терпея перевезли из Перми в Московский зоопарк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Пожилого белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале
.
"Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк. Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника", — написала она.
По словам Радионовой, медведь в последнее время жил в Казанском зооботсаде, пока в его родном Пермском зоопарке строили новый вольер. Глава ведомства отметила, что Терпей стареет и ему требуются особые условия содержания.
"Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани. Решили, что оптимальный вариант — перевезти хищника в Московский зоопарк. Именно здесь обеспечиваются специальные условия содержания возрастных животных", — сказала Радионова.
Она добавила, что, по заключению ветеринаров, Терпей чувствует себя хорошо и уже обживается в новом вольере.
Глава ведомства также поблагодарила за поддержку губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и директора Московского зоопарка Светлану Акулову.