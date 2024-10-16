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Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи - РИА Новости, 16.10.2024
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12:12 16.10.2024 (обновлено: 12:46 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/medpomosch-1978301704.html
Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи
Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи - РИА Новости, 16.10.2024
Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи
Минздрав России планирует расширить программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год, в частности, предполагается, что... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:12
2024-10-16T12:46
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует расширить программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год, в частности, предполагается, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут оценку репродуктивного здоровья, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект Программы содержит ряд новых положений по сравнению с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в пояснительной записке к документу. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджета, на 2025 год в среднем увеличены на 18%, на 2026 год – в среднем на 8,8%, на 2027 год – в среднем на 7,2%, следует из проекта. В проекте программы дополнительно выделены нормативы объема медицинской помощи по проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин – так планируется, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут исследование. Впервые в проекте программы установлены нормативы объема медицинской помощи на посещения с профилактическими целями центров здоровья – 5% от работающего населения в 2025 году. По сравнению с 2024 годом предусматривается увеличение и среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров, уточняется в пояснительной записке к документу. Также впервые в проекте программы на 2025 год установлены нормативы объема медпомощи по отдельным видам кардиоопераций, таким как стентирование коронарных артерий, имплантация кардиостимулятора, эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца. Средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены на 4% по сравнению с уровнем 2024 года, уточняется в документе. Программа также расширяется за счет включения новых методов оказания высокотехнологичной медпомощи, среди которых замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора, а также комплексная медреабилитация после протезирования нижних конечностей с установкой постоянного протеза.
https://ria.ru/20241002/minzdrav-1975950952.html
https://ria.ru/20240919/minzdrav-1973535577.html
https://ria.ru/20240620/protezirovanie-1954259151.html
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общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав планирует расширить программу госгарантий бесплатной медпомощи

Минздрав намерен расширить программу госгарантий оказания медпомощи по ОМС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует расширить программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год, в частности, предполагается, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут оценку репродуктивного здоровья, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект Программы содержит ряд новых положений по сравнению с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджета, на 2025 год в среднем увеличены на 18%, на 2026 год – в среднем на 8,8%, на 2027 год – в среднем на 7,2%, следует из проекта.
В проекте программы дополнительно выделены нормативы объема медицинской помощи по проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин – так планируется, что 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут исследование.
Впервые в проекте программы установлены нормативы объема медицинской помощи на посещения с профилактическими целями центров здоровья – 5% от работающего населения в 2025 году.
По сравнению с 2024 годом предусматривается увеличение и среднего норматива объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров, уточняется в пояснительной записке к документу.
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Также впервые в проекте программы на 2025 год установлены нормативы объема медпомощи по отдельным видам кардиоопераций, таким как стентирование коронарных артерий, имплантация кардиостимулятора, эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца.
Средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены на 4% по сравнению с уровнем 2024 года, уточняется в документе.
Программа также расширяется за счет включения новых методов оказания высокотехнологичной медпомощи, среди которых замена нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора, а также комплексная медреабилитация после протезирования нижних конечностей с установкой постоянного протеза.
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