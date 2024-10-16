https://ria.ru/20241016/mask-1978258282.html

Маск пожертвовал почти 75 миллионов долларов в поддержку Трампа

Маск пожертвовал почти 75 миллионов долларов в поддержку Трампа - РИА Новости, 16.10.2024

Маск пожертвовал почти 75 миллионов долларов в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца лично пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T06:41

2024-10-16T06:41

2024-10-16T06:48

в мире

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск за три месяца лично пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC, следует из отчёта, опубликованного на сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC). Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X. По данным отчёта FEC, Маск уже пожертвовал 74,95 миллиона долларов на предвыборную кампанию Трампа в период с июля по сентябрь. Как сообщает издание Hill, данный отчёт является первым опубликованным документом комитета America PAC. Согласно изданию, ещё один отчёт должен быть представлен 24 октября, он будет охватывать период с 1 по 16 октября. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, утверждая, что не поддерживает ни одну партию. Со временем его взгляды становились всё более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241016/ssha-1978250103.html

https://ria.ru/20241015/mask-1978069429.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024