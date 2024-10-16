https://ria.ru/20241016/magadan-1978244064.html

В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия

В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия - РИА Новости, 16.10.2024

В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия

Следственные действия идут на рыболовецком траулере "Ангел" в морском торговом порту Магадана, экипаж дает показания, сообщил РИА Новости представитель порта. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:14

2024-10-16T02:14

2024-10-16T02:14

происшествия

камчатка

магадан

охотское море

дальневосточная транспортная прокуратура

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МАГАДАН, 16 окт - РИА Новости. Следственные действия идут на рыболовецком траулере "Ангел" в морском торговом порту Магадана, экипаж дает показания, сообщил РИА Новости представитель порта. "Сейчас территория порта закрыта: на судне "Ангел" работают следователи. Опрашивают персонал", - рассказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета.

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

камчатка

магадан

охотское море

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происшествия, камчатка, магадан, охотское море, дальневосточная транспортная прокуратура