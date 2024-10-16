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В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия - РИА Новости, 16.10.2024
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02:14 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/magadan-1978244064.html
В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия
В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия - РИА Новости, 16.10.2024
В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия
Следственные действия идут на рыболовецком траулере "Ангел" в морском торговом порту Магадана, экипаж дает показания, сообщил РИА Новости представитель порта. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:14
2024-10-16T02:14
происшествия
камчатка
магадан
охотское море
дальневосточная транспортная прокуратура
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МАГАДАН, 16 окт - РИА Новости. Следственные действия идут на рыболовецком траулере "Ангел" в морском торговом порту Магадана, экипаж дает показания, сообщил РИА Новости представитель порта. "Сейчас территория порта закрыта: на судне "Ангел" работают следователи. Опрашивают персонал", - рассказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета.
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камчатка
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происшествия, камчатка, магадан, охотское море, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Камчатка, Магадан, Охотское море, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Магадане на рыболовецком траулере "Ангел" идут следственные действия

На рыболовецком траулере "Ангел" в порту Магадана идут следственные действия

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкВид на порт Магадана
Вид на порт Магадана - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид на порт Магадана. Архивное фото
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МАГАДАН, 16 окт - РИА Новости. Следственные действия идут на рыболовецком траулере "Ангел" в морском торговом порту Магадана, экипаж дает показания, сообщил РИА Новости представитель порта.
"Сейчас территория порта закрыта: на судне "Ангел" работают следователи. Опрашивают персонал", - рассказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спустя 67 дней после исчезновения дрейфующую лодку обнаружили в 23 километрах от берега северо-западной части полуострова Камчатка, примерно в 813 километрах северо-восточнее мыса Елизавета.
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ПроисшествияКамчаткаМагаданОхотское мореДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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