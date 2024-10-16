Рейтинг@Mail.ru
Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
16:49 16.10.2024 (обновлено: 16:52 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/lyubimova-1978365334.html
Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года
Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года - РИА Новости, 16.10.2024
Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года
Выставка работ Карла Брюллова станет одним из главных культурных событий года, об этом в своих соцсетях написала министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:49
2024-10-16T16:52
музейные маршруты россии
россия
москва
карл брюллов
алла манилова
ольга любимова
государственный русский музей
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978362746_0:198:3052:1915_1920x0_80_0_0_a9b8fb4d75975f9e8ec959ce5e6e3cbf.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости​​​. Выставка работ Карла Брюллова станет одним из главных культурных событий года, об этом в своих соцсетях написала министр культуры РФ Ольга Любимова."Уверена, выставка "Великий Карл" станет одним из главных культурных событий этого года", - написала министр в своем Telegram-канале.Она добавила, что еще одним знаковым событием станет первый показ произведения Брюллова "Христос во гробе". Благодаря многолетним усилиям Минкультуры, ФСБ и ФТС картину удалось вернуть в Россию.Выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" откроется для посетителей 18 октября и продлится до 12 мая 2025 года. Масштабный проект представит более 300 произведений великого художника, сообщила журналистам генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова."Конечно, эта выставка особенная, просто потому что Карл Брюллов великий. Эта вершина русской живописи, это самый признанный, самый знаменитый русский классик. Брюллов был единственным русским живописцем, который обрел всеевропейскую славу при жизни, а после смерти - очень быстро мировую... Конечно, на выставке будут сенсации. Одна из этих сенсаций - это "Последний день Помпеи" после беспрецедентной почти за 200 лет комплексной научной реставрации. Впервые публика увидит это полотно таким, каким оно вышло из-под кисти Брюллова", - сказала Манилова.По словам Маниловой, зрители увидят 170 живописных работ, а также графику и рисунок. Выставка объединит произведения Брюллова из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, других музеев и частных собраний. Среди них - признанные шедевры русской живописи "Итальянский полдень", "Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией", "Портрет сестер Шишмаревых", "Всадница"."Мы преследовали цель представить здесь исключительно шедевры первого ряда, то есть бриллианты в драгоценной короне брюлловского наследия... Мы представляем на этой выставке произведения, которые покажут все направления, все жанры, все техники, в которых работал великий Карл", - отметила Манилова.
https://ria.ru/20241015/vystavka-1978148742.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978362746_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_3aa85cd7179f50f62eb01668e0591857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, карл брюллов, алла манилова, ольга любимова, государственный русский музей, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Музейные маршруты России, Россия, Москва, Карл Брюллов, Алла Манилова, Ольга Любимова, Государственный Русский музей, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года

В Русском музее открывается крупная выставка работ Карла Брюллова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетитель изучает картину на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Посетитель изучает картину на пресс-показе выставки Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посетитель изучает картину на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости​​​. Выставка работ Карла Брюллова станет одним из главных культурных событий года, об этом в своих соцсетях написала министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Уверена, выставка "Великий Карл" станет одним из главных культурных событий этого года", - написала министр в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКартина Карла Брюллова "Христос во гробе" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Картина Карла Брюллова Христос во гробу на пресс-показе выставки Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Картина Карла Брюллова "Христос во гробе" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Она добавила, что еще одним знаковым событием станет первый показ произведения Брюллова "Христос во гробе". Благодаря многолетним усилиям Минкультуры, ФСБ и ФТС картину удалось вернуть в Россию.
Выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" откроется для посетителей 18 октября и продлится до 12 мая 2025 года. Масштабный проект представит более 300 произведений великого художника, сообщила журналистам генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.
"Конечно, эта выставка особенная, просто потому что Карл Брюллов великий. Эта вершина русской живописи, это самый признанный, самый знаменитый русский классик. Брюллов был единственным русским живописцем, который обрел всеевропейскую славу при жизни, а после смерти - очень быстро мировую... Конечно, на выставке будут сенсации. Одна из этих сенсаций - это "Последний день Помпеи" после беспрецедентной почти за 200 лет комплексной научной реставрации. Впервые публика увидит это полотно таким, каким оно вышло из-под кисти Брюллова", - сказала Манилова.
По словам Маниловой, зрители увидят 170 живописных работ, а также графику и рисунок. Выставка объединит произведения Брюллова из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, других музеев и частных собраний. Среди них - признанные шедевры русской живописи "Итальянский полдень", "Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией", "Портрет сестер Шишмаревых", "Всадница".
"Мы преследовали цель представить здесь исключительно шедевры первого ряда, то есть бриллианты в драгоценной короне брюлловского наследия... Мы представляем на этой выставке произведения, которые покажут все направления, все жанры, все техники, в которых работал великий Карл", - отметила Манилова.
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища
15 октября, 18:09
 
Музейные маршруты РоссииРоссияМоскваКарл БрюлловАлла МаниловаОльга ЛюбимоваГосударственный Русский музейФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала