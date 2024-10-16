https://ria.ru/20241016/lyubimova-1978365334.html

Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года

Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года - РИА Новости, 16.10.2024

Любимова: выставка Карла Брюллова – одно из главных культурных событий года

Выставка работ Карла Брюллова станет одним из главных культурных событий года, об этом в своих соцсетях написала министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:49

2024-10-16T16:49

2024-10-16T16:52

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости​​​. Выставка работ Карла Брюллова станет одним из главных культурных событий года, об этом в своих соцсетях написала министр культуры РФ Ольга Любимова."Уверена, выставка "Великий Карл" станет одним из главных культурных событий этого года", - написала министр в своем Telegram-канале.Она добавила, что еще одним знаковым событием станет первый показ произведения Брюллова "Христос во гробе". Благодаря многолетним усилиям Минкультуры, ФСБ и ФТС картину удалось вернуть в Россию.Выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" откроется для посетителей 18 октября и продлится до 12 мая 2025 года. Масштабный проект представит более 300 произведений великого художника, сообщила журналистам генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова."Конечно, эта выставка особенная, просто потому что Карл Брюллов великий. Эта вершина русской живописи, это самый признанный, самый знаменитый русский классик. Брюллов был единственным русским живописцем, который обрел всеевропейскую славу при жизни, а после смерти - очень быстро мировую... Конечно, на выставке будут сенсации. Одна из этих сенсаций - это "Последний день Помпеи" после беспрецедентной почти за 200 лет комплексной научной реставрации. Впервые публика увидит это полотно таким, каким оно вышло из-под кисти Брюллова", - сказала Манилова.По словам Маниловой, зрители увидят 170 живописных работ, а также графику и рисунок. Выставка объединит произведения Брюллова из коллекций Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, других музеев и частных собраний. Среди них - признанные шедевры русской живописи "Итальянский полдень", "Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией", "Портрет сестер Шишмаревых", "Всадница"."Мы преследовали цель представить здесь исключительно шедевры первого ряда, то есть бриллианты в драгоценной короне брюлловского наследия... Мы представляем на этой выставке произведения, которые покажут все направления, все жанры, все техники, в которых работал великий Карл", - отметила Манилова.

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