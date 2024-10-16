https://ria.ru/20241016/lvy-1978382944.html

Директор парка львов "Тайган" назвал причину гибели сотрудницы

Директор парка львов "Тайган" назвал причину гибели сотрудницы - РИА Новости, 16.10.2024

Директор парка львов "Тайган" назвал причину гибели сотрудницы

Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина была самой... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:00

2024-10-16T18:00

2024-10-16T18:00

россия

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что причиной гибели сотрудницы, растерзанной львами, стал человеческий фактор, женщина была самой опытной и хорошо знала хищников. Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на нее, причинив смертельные травмы. Ведомство отметило, что женщина проработала в парке 17 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. "Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, не могли оказать уже никакой помощи, поскольку львы просто растерзали", - сказал Зубков в видеообращении, опубликованном в соцсетях парка львов. По его словам, при уборке не был закрыт засов из наружного во внутренний вольер. "Как это произошло, почему не был закрыт? Животные точно не могли, посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость", - сказал Зубков. По его словам, женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего парка львов. "Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, обучала других сотрудников, инструктировала как обращаться с хищными животными", - сказал Зубков.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

https://ria.ru/20240925/medved-1974671192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сафари-парк "тайган"