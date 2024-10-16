https://ria.ru/20241016/lvy-1978375538.html

Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов

Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов - РИА Новости, 16.10.2024

Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов

В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:27

2024-10-16T17:27

2024-10-16T19:45

происшествия

республика крым

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка СК."Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", — говорится в публикации.Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности и трудового законодательства, устанавливают ответственных за эти направления. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, сафари-парк "тайган"