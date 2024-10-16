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Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов - РИА Новости, 16.10.2024
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17:27 16.10.2024 (обновлено: 19:45 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/lvy-1978375538.html
Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов
Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов - РИА Новости, 16.10.2024
Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов
В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:27
2024-10-16T19:45
происшествия
республика крым
сафари-парк "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка СК."Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", — говорится в публикации.Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности и трудового законодательства, устанавливают ответственных за эти направления. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html
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происшествия, республика крым, сафари-парк "тайган"
Происшествия, Республика Крым, Сафари-парк "Тайган"
Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов

СК завел дело после гибели сотрудницы парка "Тайган" из-за нападения трех львов

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramСотрудники СК России в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
Сотрудники СК России в парке львов Тайган, где погиб работник в результате нападения хищника - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Сотрудники СК России в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
«
"Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", — говорится в публикации.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности и трудового законодательства, устанавливают ответственных за эти направления. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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ПроисшествияРеспублика КрымСафари-парк "Тайган"
 
 
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