Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов
СК завел дело после гибели сотрудницы парка "Тайган" из-за нападения трех львов
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramСотрудники СК России в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
Сотрудники СК России в парке львов "Тайган", где погиб работник в результате нападения хищника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. В Крыму следователи возбудили уголовное дело из-за гибели работницы парка львов "Тайган", которую растерзали хищники, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
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"Установлено, что сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы", — говорится в публикации.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности и трудового законодательства, устанавливают ответственных за эти направления. Ход расследования контролирует прокуратура Крыма.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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