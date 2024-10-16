https://ria.ru/20241016/lodka-1978249605.html
Капитан рассказал, почему так долго не могли найти лодку в Охотском море
Капитан рассказал, почему так долго не могли найти лодку в Охотском море - РИА Новости, 16.10.2024
Капитан рассказал, почему так долго не могли найти лодку в Охотском море
Лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, не могли найти так долго из-за того, что в этом время года в этом районе рыболовная... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:05
2024-10-16T04:05
2024-10-16T04:20
происшествия
охотское море
николай зорченко (капитан фрегата "паллада")
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, не могли найти так долго из-за того, что в этом время года в этом районе рыболовная активность снижена, заявил РИА Новости капитан российского фрегата "Паллада" Николай Зорченко. "Сейчас — снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость. Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело", — сказал Зорченко.Он отметил, что так далеко лодку отнесло из-за совокупности течений и господствующих ветров. "Они должны были (перед выходом в море – ред.) сообщить в МЧС, взять передатчик, буй, чтобы сигнал бедствия подать. Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе", — добавил капитан.Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html
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происшествия, охотское море, николай зорченко (капитан фрегата "паллада"), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Николай Зорченко (капитан фрегата "Паллада"), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Капитан рассказал, почему так долго не могли найти лодку в Охотском море
Капитан Зорченко: лодку не могли найти из-за низкой рыболовной активности
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, не могли найти так долго из-за того, что в этом время года в этом районе рыболовная активность снижена, заявил РИА Новости капитан российского фрегата "Паллада" Николай Зорченко.
"Сейчас — снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость. Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело", — сказал Зорченко.
Он отметил, что так далеко лодку отнесло из-за совокупности течений и господствующих ветров.
"Они должны были (перед выходом в море – ред.) сообщить в МЧС
, взять передатчик, буй, чтобы сигнал бедствия подать. Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе", — добавил капитан.
Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".