https://ria.ru/20241016/lobov-1976177271.html

Биография Вадима Лобова

Биография Вадима Лобова - РИА Новости, 16.10.2024

Биография Вадима Лобова

Российский предприниматель, президент корпорации "Синергия" Вадим Георгиевич Лобов родился 2 августа 1979 года в городе Азове Ростовской области. В 19 лет... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:00

2024-10-16T10:00

2024-10-16T10:00

справки

ростовская область

вадим лобов

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Российский предприниматель, президент корпорации "Синергия" Вадим Георгиевич Лобов родился 2 августа 1979 года в городе Азове Ростовской области. В 19 лет переехал в Москву.В 1998 году Вадим Лобов прошел обучение в школе менеджеров "Арсенал", основанной бизнес-тренером Виталием Булавиным. В 2002 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ, ныне – в составе Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова) по специальности "Финансы и кредит".Кандидат экономических наук (2004).Доцент (2011).В 1999 году, будучи студентом, Вадим Лобов совместно с проректором по учебной работе МЭСИ, экономистом Юрием Рубиным запустил проект "Центр карьеры".В 2001 году также в партнерстве с Юрием Рубиным выступил соучредителем Московской финансово-промышленной академии (ныне — Университет "Синергия"). В 2000-е годы "Синергия" стала одним из первых в России вузов, внедривших дистанционное образование через интернет. В период 2000-2010-х годов группа компаний Вадима Лобова совершила ряд приобретений, в общей сложности поглотив около 30 образовательных компаний. В 2010 году на базе университета и школы бизнеса была создана корпорация, объединившая различные учебные заведения под единым брендом "Синергия". В нее входят более 50 образовательных организаций и сервисных компаний. Вадим Лобов является президентом АО "Корпорация "Синергия".В 2010 году Лобов выступил одним из инициаторов создания центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, в дальнейшем — ФГБУ "Роспатриотцентр". Был его первым директором.В 2013-2016 годах под эгидой Университета "Синергия" и "Россотрудничества" прошли "Русские гуманитарные экспедиции" в Испанию, Германию, Польшу, Финляндию, Чехию, Сербию, Черногорию и др. — всего в 16 стран, — куда привозили российских учителей русского языка, чтобы повысить уровень его преподавания в местных школах.В 2015 году Вадим Лобов совместно с директором Ассоциации информационного бизнеса Григорием Аветовым основал Synergy Global Forum, который проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Шанхае, Дели, Дубае, а также в столицах стран СНГ. На форуме выступали многие известные предприниматели, бизнес-тренеры, актеры, спортсмены и пр.Вадим Лобов выступил сопродюсером, а также спонсором проекта "Недели российского кино", который проводился на протяжении пяти лет в Великобритании. В 2019 году в рамках этого фестиваля в 19 кинозалах Лондона, Бирмингема, Ливерпуля и других городов состоялся показ более 50 российских фильмов.Лобов поддерживает ряд театральных и кинопроектов. В их числе "Новый Театр" Эдуарда Боякова, спектакли "Гример" и "ЛАВР", фильмы "Русский крест", "Временные трудности", Black to USSR.В апреле 2022 года Лобов был включен в состав совета Министерства науки и высшего образования России по реализации государственной молодежной политики.Вошел в совет по федеральному проекту "Россия — привлекательная для учебы и работы страна".В 2022 году вошел в состав комиссии Государственного Совета России по направлению "Малое и среднее предпринимательство".Имеет ряд наград и благодарностей.· Грамота президента РФ за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.· Благодарность Министерства юстиции Российской Федерации за содействие в решении поставленных задач и в связи с празднованием Дня России в 2023 году.· Благодарность председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками за оказанную помощь в подготовке и проведении Первого Форума молодых лидеров ЕАЭС в 2015 году.· Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные успехи в области подготовки квалифицированных специалистов, большой вклад в организацию учебного и воспитательного процессов, достижения в научно-исследовательской работе и многолетний плодотворный труд в 2011 году.· Почетное звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации" (2017).· Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" XX лет (2018).· Благодарственное письмо от аппарата правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие российского предпринимательства и в связи с 20-летием со дня образования Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (2022).· Медаль "Памяти героев Отечества" Российской Федерации за высокие достижения в развитии военной истории (2021).· Медаль Минобрнауки России "За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития".· Юбилейная медаль деятелей отрасли физической культуры к столетию образования Министерства спорта РФ (2024) и др.Материал подготовлен на основе открытых источников

ростовская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ростовская область, вадим лобов