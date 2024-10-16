https://ria.ru/20241016/livan-1978341202.html
В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане
В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024
В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане
Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных районах Ливана, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:38
2024-10-16T14:38
2024-10-16T14:53
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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных районах Ливана, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт."Эти атаки - продолжение предыдущих инцидентов, в рамках которых население и гражданская инфраструктура подвергаются ударам по всему Ливану", - приводит слова Хеннис-Плассхарт пресс-служба представительства ООН.Специальный координатор заявила, что нарушение международного гуманитарного права неприемлемо."Гражданское население и инфраструктура должны быть под защитой при любых обстоятельствах", - добавила она.
https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане
Координатор ООН подтвердила удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане
БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных районах Ливана, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт.
"Эти атаки - продолжение предыдущих инцидентов, в рамках которых население и гражданская инфраструктура подвергаются ударам по всему Ливану", - приводит слова Хеннис-Плассхарт пресс-служба представительства ООН.
Специальный координатор заявила, что нарушение международного гуманитарного права неприемлемо.
"Гражданское население и инфраструктура должны быть под защитой при любых обстоятельствах", - добавила она.