https://ria.ru/20241016/livan-1978341202.html

В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане

В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024

В ООН подтвердили удары Израиля по гражданской инфраструктуре в Ливане

Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных районах Ливана, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:38

2024-10-16T14:38

2024-10-16T14:53

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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в разных районах Ливана, заявила специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт."Эти атаки - продолжение предыдущих инцидентов, в рамках которых население и гражданская инфраструктура подвергаются ударам по всему Ливану", - приводит слова Хеннис-Плассхарт пресс-служба представительства ООН.Специальный координатор заявила, что нарушение международного гуманитарного права неприемлемо."Гражданское население и инфраструктура должны быть под защитой при любых обстоятельствах", - добавила она.

https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

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в мире, ливан, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024