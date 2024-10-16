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В Госдуме поддержали намерение Джареда Лето приехать в Россию - РИА Новости, 16.10.2024
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Шоубиз
 
13:30 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/leto-1978322438.html
В Госдуме поддержали намерение Джареда Лето приехать в Россию
В Госдуме поддержали намерение Джареда Лето приехать в Россию - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме поддержали намерение Джареда Лето приехать в Россию
Депутат Госдумы, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду") заявила, что поддерживает намерение американского... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:30
2024-10-16T13:30
шоубиз
россия
джаред лето
елена драпеко
новости культуры
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду") заявила, что поддерживает намерение американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России. "Я поддерживаю его выступление. Буду рада, если он приедет на гастроли", - сказала РИА Новости Драпеко. Депутат также отметила, что, по ее мнению, Джаред Лето соберет достаточно поклонников, чтобы окупить затраты на гастроли. Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев. МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.
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россия, джаред лето, елена драпеко, новости культуры
Шоубиз, Россия, Джаред Лето, Елена Драпеко, Новости культуры
В Госдуме поддержали намерение Джареда Лето приехать в Россию

Депутат Госдумы Драпеко поддержала намерение Джареда Лето выступить в России

© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
Джаред Лето. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду") заявила, что поддерживает намерение американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России.
"Я поддерживаю его выступление. Буду рада, если он приедет на гастроли", - сказала РИА Новости Драпеко.
Депутат также отметила, что, по ее мнению, Джаред Лето соберет достаточно поклонников, чтобы окупить затраты на гастроли.
Группа Thirty Seconds to Mars на прошлой неделе провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Солист группы Джаред Лето, согласно распространяющимся в соцсетях видео, был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после выступления украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта за желание приехать в Россию и попросили его больше не посещать Киев.
МИД Украины выразил недовольство желанием Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных.
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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ШоубизРоссияДжаред ЛетоЕлена ДрапекоНовости культуры
 
 
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