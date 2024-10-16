https://ria.ru/20241016/kvadrobery-1978370480.html
В Госдуме рассказали о лучшей защите от хулиганящих детей-квадроберов
В Госдуме рассказали о лучшей защите от хулиганящих детей-квадроберов - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме рассказали о лучшей защите от хулиганящих детей-квадроберов
Лучшей защитой от нападений малолетних квадроберов на других ребят является юмор и общественное порицание, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:08
2024-10-16T17:08
2024-10-16T17:08
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лучшей защитой от нападений малолетних квадроберов на других ребят является юмор и общественное порицание, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Останина сообщила в своем Telegram-канале, что в сети ее обвинили в "пропаганде буллинга" из-за совета, который она дала девочке. Останина отметила, что в качестве повода для обвинений используют вырванную из контекста часть ее ответа ребенку, который пожаловался, что на неё и сверстников нападают, лают и набрасываются так называемые квадроберы. "Лучше защитой от хулиганов в таком случае является юмор и общественное порицание. Не в драку же лезть", - считает Останина. Она добавила, что стоит также обращаться к родителям квадроберов-хулиганов. Останина также отметила, что настолько массовые обвинения в соцсети очень похожи на заказные, призванные дестабилизировать российское общество.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме рассказали о лучшей защите от хулиганящих детей-квадроберов
Депутат Останина назвала юмор лучшей защитой от хулиганящих детей-квадроберов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лучшей защитой от нападений малолетних квадроберов на других ребят является юмор и общественное порицание, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
Останина сообщила в своем Telegram-канале, что в сети ее обвинили в "пропаганде буллинга" из-за совета, который она дала девочке. Останина отметила, что в качестве повода для обвинений используют вырванную из контекста часть ее ответа ребенку, который пожаловался, что на неё и сверстников нападают, лают и набрасываются так называемые квадроберы.
"Лучше защитой от хулиганов в таком случае является юмор и общественное порицание. Не в драку же лезть", - считает Останина.
Она добавила, что стоит также обращаться к родителям квадроберов-хулиганов.
Останина также отметила, что настолько массовые обвинения в соцсети очень похожи на заказные, призванные дестабилизировать российское общество.