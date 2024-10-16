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В РПЦ отреагировали на призыв священника лишать прав родителей квадроберов - РИА Новости, 16.10.2024
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Религия
 
13:17 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kvadrobery-1978319880.html
В РПЦ отреагировали на призыв священника лишать прав родителей квадроберов
В РПЦ отреагировали на призыв священника лишать прав родителей квадроберов - РИА Новости, 16.10.2024
В РПЦ отреагировали на призыв священника лишать прав родителей квадроберов
Критика субкультуры, которую в Церкви считают опасной, должна носить взвешенный, корректный характер, сказал РИА Новости источник в Московском патриархате,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:17
2024-10-16T13:17
религия
россия
федор лукьянов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Критика субкультуры, которую в Церкви считают опасной, должна носить взвешенный, корректный характер, сказал РИА Новости источник в Московском патриархате, комментируя предложение одного из священников лишать прав родителей квадроберов. Квадробинг – молодежная субкультура, представители которой имитируют животных, в том числе передвигаются на четвереньках. Ранее в интернете появилось видео, в котором протоиерей Геннадий Шкиль (Скадовская епархия РПЦ) в проповеди коснулся проблемы распространения субкультуры квадробинга и раскритиковал родителей, которые хвалят детей за это увлечение. Также он призвал пристыдить родителей, позволяющих детям заниматься квадробингом, и "лишать их родительских прав". "Соглашаясь с реальностью угроз, которые несет в себе увлечение квадробингом – субкультурой, выходящей далеко за рамки детской игры, – мы считаем, что полемика по данному вопросу должна иметь разумные рамки. Критика той или иной субкультуры, которую мы считаем опасной, должна носить взвешенный, корректный характер", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что никто из родителей не застрахован от того, что их дети могут начать увлекаться вещами, опасными для духовного, нравственного здоровья. "Поэтому, как нам кажется, смысл церковного свидетельства по данному вопросу – помочь родителям избежать рисков, которые стоят перед молодым поколением, в том числе в результате увлечения опасными субкультурами", - заключил собеседник. Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что квадробинг не детская игра или спорт, а опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию антиценностей - множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии. Он также призвал принять меры по защите общества от этой и подобных субкультур.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, федор лукьянов
Религия, Россия, Федор Лукьянов
В РПЦ отреагировали на призыв священника лишать прав родителей квадроберов

В РПЦ назвали призыв священника лишать прав родителей квадроберов некорректным

© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Критика субкультуры, которую в Церкви считают опасной, должна носить взвешенный, корректный характер, сказал РИА Новости источник в Московском патриархате, комментируя предложение одного из священников лишать прав родителей квадроберов.
Квадробинг – молодежная субкультура, представители которой имитируют животных, в том числе передвигаются на четвереньках. Ранее в интернете появилось видео, в котором протоиерей Геннадий Шкиль (Скадовская епархия РПЦ) в проповеди коснулся проблемы распространения субкультуры квадробинга и раскритиковал родителей, которые хвалят детей за это увлечение. Также он призвал пристыдить родителей, позволяющих детям заниматься квадробингом, и "лишать их родительских прав".
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России
10 октября, 20:02
"Соглашаясь с реальностью угроз, которые несет в себе увлечение квадробингом – субкультурой, выходящей далеко за рамки детской игры, – мы считаем, что полемика по данному вопросу должна иметь разумные рамки. Критика той или иной субкультуры, которую мы считаем опасной, должна носить взвешенный, корректный характер", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что никто из родителей не застрахован от того, что их дети могут начать увлекаться вещами, опасными для духовного, нравственного здоровья. "Поэтому, как нам кажется, смысл церковного свидетельства по данному вопросу – помочь родителям избежать рисков, которые стоят перед молодым поколением, в том числе в результате увлечения опасными субкультурами", - заключил собеседник.
Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что квадробинг не детская игра или спорт, а опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию антиценностей - множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии. Он также призвал принять меры по защите общества от этой и подобных субкультур.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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Как вы относитесь к росту популярности квадробинга среди детей?
Проголосовали:61363
8 октября, 14:16
 
РелигияРоссияФедор Лукьянов
 
 
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