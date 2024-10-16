Рейтинг@Mail.ru
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 16.10.2024 (обновлено: 17:19 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kupyansk-1978373871.html
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий - РИА Новости, 16.10.2024
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий
Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:18
2024-10-16T17:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виктор водолацкий
виталий ганчев
госдума рф
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258900ae16cd4889885b25cd2345ed8d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов. В среду глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fef2a4d777da7315f956bdbda6448c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, виктор водолацкий, виталий ганчев, госдума рф, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виктор Водолацкий, Виталий Ганчев, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий

Депутат ГД Водолацкий: российским войскам осталось шесть километров до Купянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
В среду глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиктор ВодолацкийВиталий ГанчевГосдума РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала