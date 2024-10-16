https://ria.ru/20241016/kupyansk-1978373871.html
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий - РИА Новости, 16.10.2024
Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий
Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:18
2024-10-16T17:18
2024-10-16T17:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
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виктор водолацкий
виталий ганчев
госдума рф
безопасность
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов. В среду глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий
Депутат ГД Водолацкий: российским войскам осталось шесть километров до Купянска