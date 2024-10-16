https://ria.ru/20241016/kupyansk-1978373871.html

Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий

Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий - РИА Новости, 16.10.2024

Российским войскам осталось шесть километров до Купянска, заявил Водолацкий

Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:18

2024-10-16T17:18

2024-10-16T17:19

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виктор водолацкий

виталий ганчев

госдума рф

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963708375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_258900ae16cd4889885b25cd2345ed8d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов. В среду глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, виктор водолацкий, виталий ганчев, госдума рф, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф