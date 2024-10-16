https://ria.ru/20241016/kuban-1978408013.html

На Кубани в центре поселка благоустроили зеленую зону по нацпроекту

На Кубани в центре поселка благоустроили зеленую зону по нацпроекту - РИА Новости, 16.10.2024

На Кубани в центре поселка благоустроили зеленую зону по нацпроекту

Зеленую зону вокруг здания сельского клуба благоустроили в центре поселка Синегорск в Абинском районе Кубани по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:42

2024-10-16T20:42

2024-10-16T20:42

краснодарский край

абинский район

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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Зеленую зону вокруг здания сельского клуба благоустроили в центре поселка Синегорск в Абинском районе Кубани по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "В Синегорске завершили реконструкцию территории – благоустроили пространство вокруг здания сельского клуба. Здесь вымостили тротуарной плиткой площадки и прогулочные дорожки, создали игровые и спортивные зоны, установили тренажерные комплексы и объекты малых архитектурных форм, сделали парковку для транспорта", – предает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Отмечается, что специалисты выполнили озеленение территории основного места отдыха жителей поселка. Зеленую зону в центре поселка Синегорск в Абинском районе обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в том числе, и за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20241015/kuban-1978228600.html

абинский район

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абинский район