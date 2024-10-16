https://ria.ru/20241016/koshtoval-1978243492.html

СМИ назвали Даниэла Коштовала новым послом Чехии в России

СМИ назвали Даниэла Коштовала новым послом Чехии в России - РИА Новости, 16.10.2024

СМИ назвали Даниэла Коштовала новым послом Чехии в России

Новым послом Чехии в России станет Даниэл Коштовал — бывший заместитель министра обороны. Он должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года, сообщили... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:42

2024-10-16T01:42

2024-10-16T02:24

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мид чехии

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Новым послом Чехии в России станет Даниэл Коштовал — бывший заместитель министра обороны. Он должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года, сообщили агентству ČTK в Министерстве иностранных дел страны. "Послы Чехии находятся в ключевых странах, которые являются стратегическими союзниками страны — в Великобритании, Франции, Германии или Соединенных Штатах Америки. Я желаю послу много сил в этой непростой миссии", — сказал министр иностранных дел Ян Липавский. Коштовал уже получил одобрение от принимающей страны. Он работал в Министерстве иностранных дел с 1996 года в качестве директора Департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по неевропейским странам. С 1998 по 2002 год он был членом постоянной делегации Чешской Республики при Североатлантическом альянсе (НАТО). С 2003 по 2006 год служил в посольстве в Москве, а затем в посольстве в Вашингтоне. В 2013 году он стал первым заместителем министра обороны, и до конца 2018 года был заместителем министра обороны по стратегии, международным отношениям и планированию, а затем по вооружениям и закупкам. В России он работал с 2018 года, но с 2022 года находится в Праге.Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька подал в отставку в конце мая.

https://ria.ru/20240926/chekhiya-1974949125.html

https://ria.ru/20240819/posolstvo-1966978106.html

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в мире, чехия, россия, мид чехии, ян липавский