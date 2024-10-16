СМИ назвали Даниэла Коштовала новым послом Чехии в России
Агентство ČTK: послом Чехии в России станет бывший замминистра обороны Коштовал
Автомобиль посла Чехии в РФ . Архивное фото
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Новым послом Чехии в России станет Даниэл Коштовал — бывший заместитель министра обороны. Он должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года, сообщили агентству ČTK в Министерстве иностранных дел страны.
"Послы Чехии находятся в ключевых странах, которые являются стратегическими союзниками страны — в Великобритании, Франции, Германии или Соединенных Штатах Америки. Я желаю послу много сил в этой непростой миссии", — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.
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Коштовал уже получил одобрение от принимающей страны. Он работал в Министерстве иностранных дел с 1996 года в качестве директора Департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по неевропейским странам.
С 1998 по 2002 год он был членом постоянной делегации Чешской Республики при Североатлантическом альянсе (НАТО). С 2003 по 2006 год служил в посольстве в Москве, а затем в посольстве в Вашингтоне.
В 2013 году он стал первым заместителем министра обороны, и до конца 2018 года был заместителем министра обороны по стратегии, международным отношениям и планированию, а затем по вооружениям и закупкам. В России он работал с 2018 года, но с 2022 года находится в Праге.
Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька подал в отставку в конце мая.