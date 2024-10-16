https://ria.ru/20241016/kontrol-1978406300.html

Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК

Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК - РИА Новости, 16.10.2024

Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК

Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:30

2024-10-16T20:30

2024-10-16T20:30

специальная военная операция на украине

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

солнечногорск

ольга врадий

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала агентству, что в среду утром на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области неизвестный из автомобиля расстрелял мужчину. Потерпевший скончался на месте. Как позднее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, застрелен замначальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Следователи завели уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978404270.html

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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россия, московская область (подмосковье), происшествия, солнечногорск, ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)