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Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kontrol-1978406300.html
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК - РИА Новости, 16.10.2024
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК
Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:30
2024-10-16T20:30
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
солнечногорск
ольга врадий
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала агентству, что в среду утром на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области неизвестный из автомобиля расстрелял мужчину. Потерпевший скончался на месте. Как позднее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, застрелен замначальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Следователи завели уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978404270.html
россия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, солнечногорск, ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Солнечногорск, Ольга Врадий, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК

Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль центрального аппарата СК РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала агентству, что в среду утром на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области неизвестный из автомобиля расстрелял мужчину. Потерпевший скончался на месте. Как позднее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, застрелен замначальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Следователи завели уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Место стрельбы в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Стали известны детали убийства участника СВО в Подмосковье
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияСолнечногорскОльга ВрадийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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