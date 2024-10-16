https://ria.ru/20241016/kontrol-1978406300.html
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК - РИА Новости, 16.10.2024
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК
Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:30
2024-10-16T20:30
2024-10-16T20:30
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
солнечногорск
ольга врадий
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Дело об убийстве участника СВО - жителя подмосковного Солнечногорска поставили на контроль центрального аппарата СК РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщала агентству, что в среду утром на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа Московской области неизвестный из автомобиля расстрелял мужчину. Потерпевший скончался на месте. Как позднее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, застрелен замначальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО. Следователи завели уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ. "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978404270.html
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, солнечногорск, ольга врадий, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Солнечногорск, Ольга Врадий, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль главного аппарата СК
Дело об убийстве участника СВО поставили на контроль центрального аппарата СК РФ