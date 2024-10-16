Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978417785.html
Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт
Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт - РИА Новости, 16.10.2024
Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт
Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:41
2024-10-16T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
пекин
джейк салливан
дмитрий песков
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. "КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтральный статус в контексте войны на Украине. Но в реальности КНР заняла сторону. Они положили большой палец на чашу весов и решили поддержать Россию", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга. Как заявила Смит, Китай якобы предоставляет РФ продукцию двойного назначения. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой. В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения. Ранее в октябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что китайско-российское деловое сотрудничество преодолело неблагоприятное воздействие внешней среды, торгово-экономические связи демонстрируют высокую устойчивость. По его словам, сегодня сотрудничество между двумя странами в таких областях, как научно-технические инновации, производство автомобилей, трансграничная интернет-торговля и медицинское оборудование, имеет мощный импульс.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, джейк салливан, дмитрий песков, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Пекин, Джейк Салливан, Дмитрий Песков, Ван И (политик)
Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт

Постпред США при НАТО: КНР склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
"КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтральный статус в контексте войны на Украине. Но в реальности КНР заняла сторону. Они положили большой палец на чашу весов и решили поддержать Россию", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
Вчера, 08:00
Как заявила Смит, Китай якобы предоставляет РФ продукцию двойного назначения.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.
Ранее в октябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что китайско-российское деловое сотрудничество преодолело неблагоприятное воздействие внешней среды, торгово-экономические связи демонстрируют высокую устойчивость. По его словам, сегодня сотрудничество между двумя странами в таких областях, как научно-технические инновации, производство автомобилей, трансграничная интернет-торговля и медицинское оборудование, имеет мощный импульс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияПекинДжейк СалливанДмитрий ПесковВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала