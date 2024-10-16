Постпред США при НАТО рассказал о влиянии КНР на украинский конфликт
Постпред США при НАТО: КНР склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу РФ
Флаги КНР и России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Китай склоняет чашу весов украинского конфликта в пользу России, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
"КНР всеми силами пытается убедить мир, что сохраняет нейтральный статус в контексте войны на Украине. Но в реальности КНР заняла сторону. Они положили большой палец на чашу весов и решили поддержать Россию", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга.
Как заявила Смит, Китай якобы предоставляет РФ продукцию двойного назначения.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.
Ранее в октябре глава МИД КНР Ван И заявлял, что китайско-российское деловое сотрудничество преодолело неблагоприятное воздействие внешней среды, торгово-экономические связи демонстрируют высокую устойчивость. По его словам, сегодня сотрудничество между двумя странами в таких областях, как научно-технические инновации, производство автомобилей, трансграничная интернет-торговля и медицинское оборудование, имеет мощный импульс.
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