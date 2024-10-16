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В Приморье опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок - РИА Новости, 16.10.2024
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10:10 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kompleks-1978275032.html
В Приморье опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
В Приморье опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок - РИА Новости, 16.10.2024
В Приморье опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
Приставы по решению суда о запрете эксплуатации из-за нарушения норм пожарной безопасности опечатали здание банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:10
2024-10-16T10:10
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Приставы по решению суда о запрете эксплуатации из-за нарушения норм пожарной безопасности опечатали здание банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в августе при обрушении конструкций металлического потолка пострадали девять человек, сообщает прокуратура Приморья. Ранее прокуратура подала иск к собственникам банного комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Также ведомство просило суд запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска. Суд удовлетворил ходатайство. "Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности", - говорится в сообщении. Вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших - двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина, его заключили под стражу. В сентябре по ходатайству следователя суд изменил Черемисину меру пресечения на запрет определенных действий. После происшествия банный комплекс был закрыт. Он возобновил работу 7 сентября, компания сообщала, что демонтировала опасные потолки и дополнительно проверила все конструкции.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
Происшествия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край
В Приморье опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок

Во Владивостоке опечатан комплекс "Акватория", где при обрушении пострадали люди

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Приставы по решению суда о запрете эксплуатации из-за нарушения норм пожарной безопасности опечатали здание банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в августе при обрушении конструкций металлического потолка пострадали девять человек, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее прокуратура подала иск к собственникам банного комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Также ведомство просило суд запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска. Суд удовлетворил ходатайство.
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
"Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших - двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина, его заключили под стражу. В сентябре по ходатайству следователя суд изменил Черемисину меру пресечения на запрет определенных действий. После происшествия банный комплекс был закрыт. Он возобновил работу 7 сентября, компания сообщала, что демонтировала опасные потолки и дополнительно проверила все конструкции.
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
 
ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Приморский край
 
 
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