https://ria.ru/20241016/komedii-1977376035.html

Топ-10 русских комедий-2024: подборка картин с высоким рейтингом

Лучшие российские комедии-2024: что посмотреть из вышедших новинок

Топ-10 русских комедий-2024: подборка картин с высоким рейтингом

Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2024 году русских комедий РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:57

2024-10-16T19:57

2024-10-16T19:57

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оптимистичные российские фильмы и сериалы с красочными сюжетами, яркими персонажами и неподдельными эмоциями, топ-10 лучших вышедших в 2024 году русских комедий по рейтингам, новинки, которые стоит посмотреть, доступные онлайн бесплатно в хорошем качестве — в материале РИА Новости. 10 лучших российских комедий 2024 годаЛегкие искромётные комедии, в которых герои попадают в разнообразные (порой невероятные и даже абсурдные) ситуации, горячо любимы представителями самых разных поколений. Они помогают отвлечься от повседневных забот, искренне улыбнуться и посмеяться в голос, и легко скрасят как семейный вечер, так и отдых дружной компании.“Семейный переполох”Дата выхода: 20 июня 2024 годаРежиссер: Евгения ЮстусВ главных ролях: Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк и др.Продолжительность: 1 час 30 минутАнну вполне можно назвать образцовой хозяйкой: она всегда дома, заботится о троих детях, пока супруг практически все время проводит на работе и строит карьеру. Но буквально в один момент жизнь семьи переворачивается с ног на голову: Анна решает расстаться с мужем, тоже найти работу и стать самостоятельной женщиной. Однако в реальности воплотить желаемое оказывается сложнее, чем в мечтах, да и детишки не сидят на месте, добавляя маме хлопот.“7 дней, 7 ночей”Дата выхода: 16 мая 2024 годаРежиссер: Айк КбеянВ главных ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян и др.Продолжительность: 1 час 38 минутСемья Ольги и Сергея Гуреевых всегда была дружной и счастливой, но, кажется, в последнее время супруги заметно отдалились друг от друга. Обстановка еще больше накаляется, когда отец вынужден отправиться в командировку и пропустить день рождения дочери. Казалось бы, развод неминуем, но маленькая Настя находит выход из ситуации: вслед за папой она вместе с братом и мамой отправляется в Армению. Где их, конечно, ждет не только веселая многодневная свадьба, но и множество приключений.“Культурная комедия”Дата выхода: 11 июля 2024 годаРежиссер: Владимир КоттВ главных ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина и др.Продолжительность: 1 час 35 минутВиктор Летаев успешно трудится на высокой должности в администрации Перми, и материальные вопросы волнуют его гораздо больше духовных. Однако вскоре циничному чиновнику придется пересмотреть приоритеты. Для того, чтобы сохранить свое положение, ему необходимо за короткий срок стать экспертом не только в строительных вопросах, но и изучить культурное наследие Пермского края. Без хорошего наставника в этом деле никак не обойтись, приходится идти за помощью к преподающей литературу и искусствоведение Марине Николаевне. Задача перед девушкой стоит непростая, но и наградой может стать не просто искренняя благодарность.“Тур с Иванушками”Дата выхода: 20 июня 2024 годаРежиссер: Марк ГоробецВ главных ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк, Роман Маякин, Роман Курцын, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко, Татьяна Догилева и др.Продолжительность: 1 час 48 минутКатя, Инна и Ася дружат со школы и вместе фанатели от песен группы "Иванушки International". Была у девушек и одна мечта на троих: отправиться на гастроли вслед за любимыми артистами. Школьницы выросли, стали взрослыми женщинами, но однажды все же решаются на самый авантюрный поступок в своей жизни - воплотить детскую мечту в жизнь! Вслед за группой они едут на юг России, где их ждет множество приключений.“Не одна дома”Дата выхода: 11 июля 2024 годаРежиссер: Василий СвиридовВ главных ролях: Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и др.Продолжительность: 1 час 18 минутЗнакомая многим ситуация: срочная командировка заставляет родителей пятиклассницы Маши в срочном порядке искать няню, чтобы не оставлять дочь на время своего отсутствия одну. При помощи интернета им удается найти подходящую кандидатуру. Однако вскоре девочка понимает, что новоиспеченная няня на самом деле - хитрая мошенница, а значит, преступнице нужно дать отпор. К счастью, девочка живет не в обычном, а в современном умном доме, и голосовой помощник на ее стороне.“Тополиный пух”Дата выхода: 1 августа 2024 годаРежиссер: Артем Лемперт, Кирилл КлепаловВ главных ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро и др.Продолжительность: 1 час 26 минутГлавный герой картины по имени Саша не видит смысла в жизни. Он трудится охранником в провинциальном Верхнекамске, разведен и одинок, а всем его мечтам, кажется, никогда не суждено стать реальностью. И вот, когда герой уже практически решился на отчаянный поступок, в его жизнь приходит любовь в образе прекрасной девушки. Именно благодаря новой знакомой мир для Саши снова наполняется яркими красками. Правда, на пути к счастливому финалу их ждет немало приключений.“Выбери меня”Дата выхода: 15 августа 2024 годаРежиссер: Кирилл Клепалов, Денис КуклинВ главных ролях: Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова, Сергей Фролов, Вера Вольт, Анатолий Попов и др.Продолжительность: 1 час 27 минутКрасавица Анна должна быть счастлива: девушка влюблена в Олега и готовится к свадьбе. Вот только родители невесты об этом пока не знают, ведь она опасается, что мама может не одобрить кандидатуру будущего мужа. И, как вскоре выясняется, опасается не напрасно: мама уже выбрала более подходящего (на ее взгляд) претендента на руку и сердце дочери. Расставить все точки над i в этом любовном треугольнике будет непросто.“Холоп 2”Дата выхода: 1 января 2024 годаРежиссер: Клим ШипенкоВ главных ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Олег Комаров и др.Продолжительность: 1 час 59 минутПроцесс перевоспитания бывшего мажора Гриши прошел успешно, и теперь уже он обращает внимание на царящую вокруг несправедливость. В поле его зрения попадает избалованная дочь чиновницы по имени Катя: Гриша решает, что ей не помешает пройти через те же испытания, которые уже прошел он сам. И вот в один не самый прекрасный для нее день девушка переносится в атмосферу 1812 года. Даже проснувшись в неизвестном месте,в деревянном сарае, она по привычке продолжает вести себя дерзко и вызывающе, но вскоре ее отношение к жизни изменится навсегда.“Манюня: Приключения в Москве”Дата выхода: 30 мая 2024 годаРежиссер: Денис ГулярВ главных ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов и др.Продолжительность: 1 час 30 минутМечта неутомимой непоседы Манюни вот-вот исполнится: вместе с подружками и бабушкой девочка отправляется в столицу, чтобы побывать на концерте известной группы. Компанию ждет множество приключений: знакомство с главными достопримечательностями Москвы, неожиданные встречи и даже детективное расследование. Кажется, летние каникулы для девочек станут по-настоящему незабываемыми!“Любовь со второго взгляда”Дата выхода: 7 марта 2024 годаРежиссер: Олжас Нурбай, Василий КуценкоВ главных ролях: Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович, Регина Тодоренко, Анара Батырхан, Шарип Серик, Сафия Дурсунова, Елена Акулович и др.Продолжительность: 1 час 37 минутСемейная пара Данила и Олеся переживают сложный период: она устала от бытовых сложностей, ему надоело выслушивать упреки супруги. У каждого накопилось немало претензий друг к другу, а их дочь вынуждена наблюдать постоянно вспыхивающие между родителями конфликты. В конце концов оба супруга оказываются на просторах приложения для знакомств, где создают себе фейковые аккаунты, представляясь выдуманными именами и прикрепляя ненастоящие фотографии. И, сами того не подозревая, из всего многообразия новых знакомых выбирают друг друга. Но помогут ли вспыхнувшие в виртуальном мире чувства спасти реальную любовь?

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https://ria.ru/20240924/rezhiser-1974345723.html

https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кино, кино и сериалы, фильмы