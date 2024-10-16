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Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике, цифровой экономике, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:23

2024-10-16T10:23

2024-10-16T10:25

экономика

китай

россия

исламабад

михаил мишустин

ли цян

шос

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике, цифровой экономике, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Цян.Премьер Госсовета Ли Цян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду провели встречу на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде."Китай готов и дальше углублять сотрудничество с Россией в торгово-экономической, энергетической и других традиционных сферах, а также продвигать сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика", - заявил Ли Цян, слова которого приводит сайт Госсовета КНР.Он также отметил готовность Китая постоянно повышать уровень сотрудничества в производственных цепочках и цепях поставок между двумя странами и добиваться более практичных результатов.

https://ria.ru/20241016/rossiya-1978260795.html

китай

россия

исламабад

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экономика, китай, россия, исламабад, михаил мишустин, ли цян, шос