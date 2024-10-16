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Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
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10:23 16.10.2024 (обновлено: 10:25 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/knr-1978277572.html
Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике, цифровой экономике, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:23
2024-10-16T10:25
экономика
китай
россия
исламабад
михаил мишустин
ли цян
шос
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике, цифровой экономике, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Цян.Премьер Госсовета Ли Цян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду провели встречу на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде."Китай готов и дальше углублять сотрудничество с Россией в торгово-экономической, энергетической и других традиционных сферах, а также продвигать сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика", - заявил Ли Цян, слова которого приводит сайт Госсовета КНР.Он также отметил готовность Китая постоянно повышать уровень сотрудничества в производственных цепочках и цепях поставок между двумя странами и добиваться более практичных результатов.
https://ria.ru/20241016/rossiya-1978260795.html
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экономика, китай, россия, исламабад, михаил мишустин, ли цян, шос
Экономика, Китай, Россия, Исламабад, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС
Премьер Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР: Китай готов углублять сотрудничество с РФ в разных сферах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Исламабаде
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай готов продолжать углублять сотрудничество с Россией в торговле, энергетике, цифровой экономике, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Премьер Госсовета Ли Цян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду провели встречу на полях Совета глав правительств ШОС в Исламабаде.
"Китай готов и дальше углублять сотрудничество с Россией в торгово-экономической, энергетической и других традиционных сферах, а также продвигать сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика", - заявил Ли Цян, слова которого приводит сайт Госсовета КНР.
Он также отметил готовность Китая постоянно повышать уровень сотрудничества в производственных цепочках и цепях поставок между двумя странами и добиваться более практичных результатов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер Государственного совета Китая Ли Цян и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Исламабаде. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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ЭкономикаКитайРоссияИсламабадМихаил МишустинЛи ЦянШОС
 
 
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