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"Кто сильнее захочет": Клинтон назвал залог победы демократов на выборах
"Кто сильнее захочет": Клинтон назвал залог победы демократов на выборах - РИА Новости, 16.10.2024
"Кто сильнее захочет": Клинтон назвал залог победы демократов на выборах
Бывший американский президент Билл Клинтон заявил NBC News, что исход выборов будет зависеть от того, "сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:15
2024-10-16T02:15
2024-10-16T02:15
в мире
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Бывший американский президент Билл Клинтон заявил NBC News, что исход выборов будет зависеть от того, "сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов". Это замечание он сделал во время предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис в штате Джорджия."Победа будет за теми, кто сильнее этого хочет и сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов", — ответил Клинтон на вопрос о том, что поможет демократам победить.Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и ее соперник-республиканец Дональд Трамп оказались в напряженной президентской гонке за три недели до дня выборов. Средний отрыв в семи колеблющихся штатах, которые потенциально могут решить исход выборов, составляет менее 1%, что в пределах статистической погрешности.Вице-президент США Харрис лидирует на 1,7% по стране (49,1% против 47,4% у Трампа), согласно среднему показателю десяти последних опросов, котируемых агрегатором социологических данных Real Clear Politics (RCP).
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в мире, выборы президента сша — 2024, билл клинтон, дональд трамп, камала харрис, сша
В мире, Выборы президента США — 2024, Билл Клинтон, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
"Кто сильнее захочет": Клинтон назвал залог победы демократов на выборах
Экс-президент США Билл Клинтон назвал секрет победы на выборах