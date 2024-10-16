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Продажа алкоголя ограничена в Казани в дни проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
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Республика Татарстан
 
17:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kazan-1978380170.html
Продажа алкоголя ограничена в Казани в дни проведения саммита БРИКС
Продажа алкоголя ограничена в Казани в дни проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
Продажа алкоголя ограничена в Казани в дни проведения саммита БРИКС
Правительство Татарстана ограничило продажу алкогольной продукции в Казани в дни саммита БРИКС в торговых точках поблизости от мест проведения мероприятий... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:51
2024-10-16T17:51
республика татарстан
казань
россия
китай
брикс
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Правительство Татарстана ограничило продажу алкогольной продукции в Казани в дни саммита БРИКС в торговых точках поблизости от мест проведения мероприятий саммита и проживания гостей, следует из подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным постановления. "Установить, что с 22 по 24 октября в дни проведения встречи глав государств БРИКС не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в торговых объектах, расположенных на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС", - говорится в документе. В частности, торговля алкоголем будет ограничена вблизи гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон", отелей Kazan Palace by TASIGO, "Шаляпин Палас Отель", Relita-Kazan, Cosmos Kazan Hotel, "Хаял", DoubleTree by Hilton Kazan City Center, "Отель Арт", "Рамада Казань Сити Центр", "Гранд Отель Казань", LUCIANO. Кроме того, под запретом территории возле Казанской ратуши, международного аэропорта "Казань", железнодорожного вокзала "Казань-1" и речного порта. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/kazan-1978014473.html
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казань, россия, китай, брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Китай, БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)

Продажа алкоголя ограничена в Казани в дни проведения саммита БРИКС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Правительство Татарстана ограничило продажу алкогольной продукции в Казани в дни саммита БРИКС в торговых точках поблизости от мест проведения мероприятий саммита и проживания гостей, следует из подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным постановления.
"Установить, что с 22 по 24 октября в дни проведения встречи глав государств БРИКС не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в торговых объектах, расположенных на территориях, задействованных при проведении встречи глав государств БРИКС", - говорится в документе.
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В частности, торговля алкоголем будет ограничена вблизи гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон", отелей Kazan Palace by TASIGO, "Шаляпин Палас Отель", Relita-Kazan, Cosmos Kazan Hotel, "Хаял", DoubleTree by Hilton Kazan City Center, "Отель Арт", "Рамада Казань Сити Центр", "Гранд Отель Казань", LUCIANO.
Кроме того, под запретом территории возле Казанской ратуши, международного аэропорта "Казань", железнодорожного вокзала "Казань-1" и речного порта.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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